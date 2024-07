Leserforum / Vorschlag für neuen BGL-Ligue-Kalender

Nach den eher enttäuschenden Resultaten von Düdelingen und Niederkorn gegen Vertreter aus Schweden beziehungsweise nach der Null-Tore-Nummer von Differdingen in der CL gegen einen Vertreter der Färoer-Inseln (!) muss man sich Gedanken machen über den jetzigen Kalender der BGL Ligue. Bei sämtlichen Begegnungen in der aktuellen europäischen Kampagne (außer Strassen in Finnland) waren unsere Luxemburger Teams ebenbürtig und leider fehlte meistens nur der nötige Spielrhythmus und die Spielabstimmung, um ein besseres Resultat zu erzielen. Unnötige, fast fahrlässige Fehler im Abwehrverhalten, Probleme beim Spielaufbau und der letzte saubere Pass im gegnerischen Strafraum waren bei sämtlichen Begegnungen auf der Tagesordnung. Viele Neuzugänge in allen Mannschaften und die sehr kurze Vorbereitungszeit im Sommer sind folgerichtig die Hauptargumente, warum unsere Teams dann mit solchen Leistungen daherkommen.

Um eventuell bessere internationale Resultate zu erzielen, sollte sich die FLF Gedanken machen, den jetzigen Spielkalender der BGL Ligue umzugestalten: Spielbetrieb wie in den skandinavischen Ländern, d.h. durchgehender Spielbetrieb der BGL Ligue von Anfang März bis Ende Oktober. Die jährliche Spielpause wäre dann von November bis einschließlich Februar. Zum Start des europäischen Wettbewerbs (Ende Juni/Anfang Juli) wären unsere BGL-Ligue-Vereine dann mitten in der Spielsaison und sämtliche beteiligten Mannschaften wären besser eingespielt und bekämen bestimmt keine 14 Tore mehr eingeschenkt in drei Partien gegen skandinavische Gegner. Eine Überlegung ist es wert, da man wissen muss, dass trotzdem sehr viel Geld seitens der UEFA für unsere Mannschaften auf dem Spiel steht, wenn sie eine Runde weiterkommen!