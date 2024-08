Leserforum / Une pagaille „révélatrice“!

Pendant des années, la digitalisation de nos économies était devenue un „must“ de modernité incontournable. Cette évolution s’est répercutée sur tous les aspects de la vie quotidienne. Il ne faut pas oublier que le numérique permettait à bon nombre d’entreprises et d’administrations à se „défaire“ du personnel devenu superflu.

L’intelligence artificielle s’est infiltrée de plus en plus dans les systèmes grâce à ses promoteurs, car l’intelligence artificielle ne s’est pas créée elle-même. Elle fut créée comme Dieu fut créé par l’homme. Mais étant donné tous les bénéfices, d’ordre financier avant tout, que l’emploi de l’IA a amenés, l’infiltration par la digitalisation trouvait toutes les portes grandes ouvertes. Or cette „marche forcée“ n’a pas toujours contribué à une démocratisation des secteurs, au contraire. Elle est dans les mains d’une poignée d’acteurs. Le résultat est que „tout le monde“ finit par utiliser les mêmes produits issus des mêmes producteurs. La diversité dans le choix des partenaires technologiques n’est pas programmée.

Le rouleau compresseur du Big Tech est omnipotent. Il va falloir apprendre à vivre avec des „blackouts“ digitaux, voilà la leçon officielle tirée du grand „bug“ du 19 juillet 2024. Or celui-ci a clairement montré la fragilité d’un monde ultra digitalisé et dépendant d’acteurs dominants incontrôlables. La cybersécurité ne peut se résumer à un maximum de barrières numériques. Il faut être capable de continuer à fonctionner sans tous ces outils, peut-être faudra-t-il réapprendre à vivre avec du papier et un crayon !? Certains hôpitaux qui étaient devenus des proies de cyberattaques ont déjà dû recourir à ces vieilles méthodes pour assurer ne serait-ce la distribution correcte des médicaments à leurs patients. Une instance de contrôle neutre est nécessaire si l’on veut éviter qu’il y ait un jour le chaos complet. Mais ça, l’IA et ses créateurs n’en veulent pas … et pour cause!