Dat ass griichesch an heescht ongeféier: Alles an der Rei?

Fir mech net. Ech hunn am Moment e Probleem mam Concert vum George Dalaras, deen den 1. März an der Philharmonie soll sinn.

Wéi? Dir hutt nach guer näischt dovun héieren? Ma eeben dat ass de Probleem.

Den Dalaras ass dee meescht veréierten a respektéierte griichesche Künstler (nierft der Maria Farantouri z.B.). Et ass fir dat klengt Lëtzebuerg eng onheemlech grouss Éier, datt dee Mann heihikënnt. Hie mécht natierlech NET Disco-Musek oder Pop oder esou, hien ass anspruchsvoll. Wann hien an Däitschland, Éisterräich, Schwäiz, England, Amerika, Australien asw. optrëtt, gi seng Concerten ugekënnegt wéi „the second coming of Christ”, wéi d’Englänner soen. Hei leeft dee grousse Mann ënnert „ferner liefen“. Keng Pousteren, Flyeren, soss iergendwéi eppes, wat och Leit, déi den Dalaras villäicht nach net kennen, mindestens eemol virwëlzeg géif maachen. Ah dach! An der „Maison du savoir“ op der Uni, um zweeten oder drëtte Stack, do hat ech e klenge Pouster gesinn. Ech wor bal laanschtgelaf. Mä wie geet schonn dohi spadséieren a gesäit dat …

Dëst gëtt warscheinlech eis gréisste kulturell Blamage säit laanger Zäit, a fir den Dalaras – deen an all RICHTEG GROUSS Hal am Ausland sold-out ass – eng Humilitioun alleréischter Klass. Zur Erënnerung: Mir hate bis viru kuerzem eng Kulturhaaptstad a mir hunn de Béngel weiderginn … ausgerechent un eng griechesch Stad, Eleusis.

Majo dann …