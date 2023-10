No bei mir: D’oh!

Das Superwahljahr ist überstanden, der Wahlflüsterer hat aber noch nicht fertig. Er will sich weiter nicht beirren lassen, schon gar nicht von einer geheimen soziokulturellen Ansagerin, die ihn unlängst um ein Haar als blöd bezeichnete. Warum, das erschließt sich dem Wahlflüsterer nicht so ganz, denn seit Montag spekuliert das ganze Land über die Postenvergabe in der neuen Regierung.

Klar ist bisher nur, dass Luc Frieden und Xavier Bettel den Mr. Burns und seinen Gehilfen Smithers aus den Simpsons geben werden. Den Simpsons werden übrigens hellseherische Fähigkeiten nachgesagt. Trumps Präsidentschaft, Griechenlands Finanzkrise, das Ebola- oder Covid-Virus – die gelbe Zeichentrickfamilie wusste als Erstes Bescheid. Vielleicht sieht sie ja auch voraus, dass die neue großherzogliche Regierung aus 15 Ministern besteht, neun schwarzen und sechs blauen. Und dass es ein Superministerium für Mobilität, öffentliche Bauten, Umwelt und Energie geben wird. Oder dass Esch einen neuen Bürgermeister bekommt, Käerjeng aber nicht.

Leider spielt Luxemburg bei den Simpsons kaum eine Rolle. Zuletzt wurde das Großherzogtum in der 16. Folge der 25. Staffel im Jahr 2014 länger erwähnt. Luxemburg tritt bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Brasilien an. Das ganze Land ist im Stadion live dabei, sodass die Bankräuber im „Finanzparadies“ leichtes Spiel haben. Wollten uns die Macher vor neun Jahren etwas prophezeien? Den Niedergang des Bankenplatzes vielleicht? Kaum, denn mit Mr. Burns alias Luc Frieden am Steuer braucht sich das Land um die Finanzwelt keine Sorgen zu machen. Die Qualifikation zu einer Fußball-Weltmeisterschaft? Vielleicht, wobei das bedeuten würde, dass der Traum der Europameisterschafts-Teilnahme im kommenden Jahr geplatzt wäre.

Der Wahlflüsterer weiß es nicht. Mit Mr. Burns’ bekanntesten Angestellten würde er aber schon mal gerne ein Bier trinken. Homer Simpson ist faul, egoistisch, cholerisch, begriffsstutzig, intolerant, ungeschickt, inkompetent und wenig intelligent. Er ist aber auch von Grund auf ehrlich, familiär, hat geniale Momente und im tiefsten Inneren ein weiches Herz. „No bei mir“, denkt sich der Wahlflüsterer und freut sich auf die neue Woche. (Philip Michel)