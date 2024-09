Leserforum / „Mise à mort“ par communiqué! 

Emmanuel Macron a „mis à mort“ la démocratie en France par le biais d’un simple communiqué de presse en date du 26 septembre 2024. Il a en effet annoncé exclure complètement l’option d’un gouvernement de gauche, avec ou sans ministres „insoumis“. Si, en effet, la participation de ministres de la „France insoumise“ a longtemps été considérée comme prétexte pour écarter un gouvernement de gauche, Jean-Luc Mélenchon avait annoncé qu’il serait possible de proposer un gouvernement sans ministres „LFI“. C’était un geste qui démontre que le souci principal du Nouveau Front populaire est d’agir pour le peuple français, de lui présenter un gouvernement et surtout un programme capable de „réparer“ la situation sociale désastreuse dans laquelle la France se trouve aujourd’hui.

Avec la nomination de Lucie Castets comme Première ministre à Matignon, une femme qui se bat depuis des années notamment pour les services publics de la République, la France aurait pu espérer rétablir ses services publics, comme l’éducation, la santé, l’accès à la culture, etc. grâce à des moyens financiers et des effectifs supplémentaires conséquents. De plus, la priorité aurait été mise sur une revalorisation du salaire minimum à 1.600 euros, une mesure plus que nécessaire pour diminuer le chiffre exponentiel des „travailleurs pauvres“ en France qui, malgré un travail honnête, n’arrivent plus à vivre correctement dans leur pays. Bref, le programme du Nouveau Front populaire était destiné pour le peuple français et surtout pour le bien des plus démunis.

Emmanuel Macron a donc cédé sans broncher à la pression politique de la droite et de l’extrême-droite, qui a menacé de censure tout gouvernement de gauche, d’abord à cause de ministres „LFI“, puis à cause du programme du NFP. C’est le blocage, façon „ôte-toi pour que je m’y mette“. Le président de la République ne semble pas avoir de remords d’être à la botte de Le Pen & Co. Il a en plus „vendu“ l’avenir et le bien-être des citoyens français aux patrons et au grand capital de la France, qui voient d’un mauvais œil toutes les améliorations qu’aurait apporté le programme du NFP aux salariés. Ces „pauvres riches“ ont eu peur de devoir payer quelques impôts en plus afin de pouvoir financer les améliorations dans les services publics du pays. Macron ne pouvait vraiment pas demander un tel „sacrifice“ à ceux qui de toute façon placent leurs millions à l’étranger pour échapper à Bercy.

Ce qui se passe en France est un scandale. Emmanuel Macron a ignoré la volonté de millions de citoyens français qui ont placé le NFP à la première place dans leurs votes aux dernières législatives. Il a bafoué par là le fonctionnement démocratique de la République et enterré la démocratie parlementaire pour de bon. Il a fait preuve d’un mépris et d’une arrogance extraordinaire, sans pareil, qui risque de semer le chaos dans le pays durant les prochains mois. Mais bon, le „bourreau de la démocratie“ n’a de toute façon rien à craindre!