Wann s de moies tëschent 8 an 10 virun d’Dier gees an dee wierzeg-penetrante Gestank vun Ofgasen an d’Nues kriss, egal, ob un engem kale Wanterdag oder engem herrlech schéine Summerdag …

Wann s de mengs du misst an dee Geschmaach vun Ofgase kënne bäissen, well dee sech sou staark an dengem Mond breetmécht …

Wann net wäit ewech de Kaméidi vun der Collectrice dir bestänneg am Ouer läit: mat dem Singsang vun de Pneuen, dem bestännegen Dausche vun de Motoren – mol ënnerbrach vum Opdréine vun engem Presséierten, dee säi Frust erausléisst, andeems en d’Bomecht eroprennt oder sech op d’Collectrice lancéiert …

Wann all Dag zu deene bekannten „Stouss“-Zäiten sämtleche Verkéier ronderëm de Rond-point stëll steet, an du eng Eiwegkeet brauchs, fir op eng Tankstell, an e Supermarché oder an d’Duerf (=Käerjeng) ze kommen (ëm d’Feierdeeg nach vill méi schlëmm) …

Wann s de guer net brauchs drun ze denken, am spéiden Nomëtteg an d’B oder F – oder nëmmen op Péiteng – ze fueren (well s de éiweg am Stau stees) …

Wa just an de Quartiersstroosse ronderëm – déi als Zone 30 schlecht ugewise ginn – ka gerannt ginn, well keng „Brems“ agebaut ass a kee sech seriö ëm d’Verkéierssituatioun bekëmmert …

Wann s de séngerliewen um Rond-point wëlls iwwer d’Fuerbunnen zu Fouss – da pass awer ganz gutt op, well d’Schëlter dir (an och den Automobilisten) d’Siicht verspären, well d’Foussgängersträifen z.D. net méi gezeechent sinn, an d’Chauffard’en an der 2. Rei net onbedingt mat dir rechnen …

… da bass du op der Biff!

Wann s de da bedenks, wéi vehement all „Politiker“ ee Contournement verlaangen, deen d’Duerf vum Duerchgangsverkéier soll(!) entlaaschten: AWER de Leit vun der Biff am gréisseren Ëmkrees nach méi Ëmweltbelaaschtung an Dreck a Stau wäert bréngen, an dat OUNI dass et jeemools engem sougenannten „Expär“ agefall wier, sech ëm dëse Leit hir Befindlichkeeten ze bekëmmeren.

30(!) Joer gëtt anscheinend un deem Projet gebastelt, mol gouf e mat engem Tanklager gekoppelt, mol gouf de Con-Tournement duerch dee geschützte Bësch gefouert, mol duerch en Tunnel (ëmmer op der Suessemer Säit), awer: Kee Mënsch intresséiert de Sënn an den Zweck vun esou engem (deiere) Stauwee, deen zu kenger Säit eng praktikabel Sortie huet – a kritt! WELL:

De Rond-point Biff ass a bleift de Knuet, dee keen einfach esou opgeléist kritt (well alt erëm on-verantwortlech „Politiker“ et virun 30 Joër verjuppt hunn, déi noutwendeg Collectrice (2-bunneg) bis op d’Grenz duerchzezéien. An um aneren Enn zu Schuller gesäit et mat der Entlaaschtung duerch dee geplangten Con-Tournement de Moment och net besser aus.

D’Leit op der Biff an Ëmgéigend gesi jiddefalls e Riseproblem a Saachen Ëmweltbelaaschtung, Verkéiersopkommen, Stau a Smog, Dreck a Kaméidi op se duerkommen, e Projet mat engem laange Baart, dee vun alle Säiten – a besonnesch nees zu dëse Wal-Zäiten! – héichgespillt gëtt – egal, ob zesummen op dem Buergermeeschter senger Lëscht oder méi no mat iech, vläit mam Revolver an der Hand fir méi Sécherheet an eng besser Zukunft?? – awer wou bis haut nach keen, vu kenger Lëscht, sech ëm dëse Quartier bekëmmert huet.