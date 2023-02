Cette expression sortie d’un jeu bien connu aurait tendance à faire sourir. Hélas, ces dernières jours, c’est l’envie de pleurer qui est à l’ordre du jour.

Comment est-ce possible qu’après près de 23 ans, le Brésil, propriétaire du porte-avions Foch, s’octroie le droit de couler l’ancien fleuron de la marine française, bâtiment de plus de 10.000 tonnes, rempli d’amiante, d’encres, de peintures et d’autres huiles toxiques?

Serait-ce possible qu’avec l’élection de Lula, on soit tombé de Charybde en Scylla? L’un se chargeant de la faune marine et son prédécesseur de la faune amazonienne, sans compter l’impact sur les produits issus de la pêche dans ces régions pour des décennies.

Les traités internationaux sur l’environnement ont été bafoués sans vergogne. Certaines ONG comme Greenpeace et Sea Shepherd ont bien essayé de protester – en vain. Il aurait fallu un haro des grandes puissances et non des petits mécontentements insignifiants.

C’est vrai, il en va seulement d’une petite pollution de l’océan atlantique sans gains possibles.

Il existe bien des tribunaux qui jugent les auteurs de crimes de guerre. Pourquoi pas un tribunal qui juge ceux de génocides écologiques?