Leserforum / Ried vum Här Frieden zur Lag vun der Natioun

Bei alles, wat e bësse subjekt ausgesäit, gëtt ganz schnell Fake geruff. Sollt déi Sëtzung hei korrekt sinn, dann ass et op d’mannst der Wäert, se am Dossier „Farces politiques“ ze klasséieren. Ech froen Iech, Här Chamberpresident als héichste Bierger aus dem Land, ouni e Wuertspill draus ze maachen zu Ärer Sëtzplaz, ob Där Iech an dëser kierperlecher Verfassung kënnt virstellen, och an engem anere Beruff ze schaffen? Zum Beispill op der Schmelz, op enger Steierbün am Walzwierk, wou duerch e sou e Nickerchen et ganz fuerchtbar géing rabbelen an op e Coup fir Millioune Schued entstoe kann. Oder als Lockführer en Zeeche vun enger Weich verschlooft, do hätt et nach ganz aner Konsequenze mat sech bruecht.

Et gëtt eng Onmass klenger ënnerbezuelten Aarbechter, déi sech dat dote net leeschten kënnen, well se am Géigesaz zu Iech eng onwarscheinlech Verantwortung ze droen hunn och iwwert hir Aarbechtskolleege mat, déi als selbstverständlech ugesi gëtt vu jidderengem, deen nach ni an engem Gruef oder op engem Daach geschafft huet. A wësst Där, dass Der net nëmmen Äert, mee och nach dem Här Frieden säi Liewen op d’Spill gesat hutt? Stellt Iech vir, Där kippt aus de Socken, faalt dem Här Frieden an der Réck, natierlech net politesch, dee vun der Statur hier Ärer Kierpermass net gewuess ass an eis Regierungsspëtz läit am Center am Gips vun Zëmmer 1-5. Si wär dann ouni Iech zwéi Zugpäerd fir eng Zäit net méi beschlossfäeg. Ech hoffen, dass dat alles net antrëtt.

Ech hat als Aarbechtervertrieder op der Schmelz eng interessant Aufgab als Sécherheetsmann, an ech weess, dass ganz oft en Unfall net nëmmen eng Ursaach huet, mee aus enger Kette vun Ëmstänn entsteet. Eng Fro, déi ech mär och stellen, dat ass déi vun der Pai fir deejéinegen, deen Där oder ech als Patron an esou enger Situatiuon géing erwëschen. Meng Reaktioun wär warscheinlech vu menger Laun ofhängeg an ech géif spontan reagéieren, mee et géing net näischt geschéien, wuelverstanen a Relatioun zum Gehalt.

Sollt Där enges Daags Iech bei en anere Patron virstelle goen, da wënschen ech Iech, dass déi Foto do an Ärem neien Dossier feelt. Et ass awer och nach en tëschemënschleche Punkt, dee mer ze denke gëtt. Séizt ech esou viru Press, Kameraen a Memberen an dem héijen Haus demonstrativ fir jiddereen däitlech sichtbar op dem héischte Punkt, mam Optrag, fir jiddereen an alles am An ze hunn an dobäi aus Héiflechkeet dem Riedner mäin Interesse ze weisen zu enger Ried, wou ech schonn auswenneg kannt hätt, da géing ech einfach nëmme pro forma Männercher op e Blat Pobeier kritzelen, an ech hätt mech virun dem Moment vun der Blamage mat leschter Kraaft gehuewen a wär mech heem a mäi Bett leeë gaangen. Sollt et Iech net gutt gewiescht sinn, dat géing mer Leed doen, mee déi Peinlechkeet do hätt Der net missen duerchstoen. Schonn am Mëttelalter haten d’Grofen en zweete Numm, deen op eng besonnesch Eegeschaft higewisen huet. Beispill: Grof Mëller de Fleissechen. Et wär schued, wann een aus puerer Béisaartegkeet Iech en Numm géing unhänken, deen der net verdéngt hätt. Esou e Bäinumm ass eppes ganz Pechesches an et ass schwéier, him erëm lass ze ginn.