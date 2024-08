Leserforum / Pour la gloire du sport?

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris fut époustouflante et remplissait parfaitement son rôle de vitrine servant à masquer la réalité. Les Jeux olympiques ne sont pas neutres, ni politiquement ni sportivement! E. Macron invita Zelensky au dîner de gala du 25 juillet 2024 auquel prenaient part 500 convives, dont des douzaines de chefs d’Etat, ainsi que quelques têtes couronnées, comme le roi des Belges, voire le couple royal espagnol. Il ne faut pas oublier que de Coubertin ne fut pas roturier, et ce n’est pas un hasard que l’on retrouvait toujours des nobles et autres têtes couronnées dans le comité du CIO. Entre autres, Macron reçut le 21 juillet 2024 en déjeuner 40 grands patrons à l’Elysée, parmi lesquels comptaient E. Musk et B. Arnault, les deux plus riches „patrons“ de la planète. Par là, Macron voulait rassurer les gros investisseurs, patrons de Coca Cola, Carrefour, Alibaba, etc., tout ce „beau monde“ qui ne veut pas d’un changement politique en France. La trêve politique, déclarée par l’Elysée pendant la durée des Jeux olympiques, n’a pas empêché que la politique des „dîners de gala“ est allée bon train. Le terrain politique „d’après J.O,“ a été préparé. La France reste surendettée après les Jeux olympiques et les dépenses supplémentaires engendrées vont se répercuter sur la politique sociale, sanitaire, culturelle et éducative. C’est le revers de ces médailles d’or si chèrement acquises, au vrai sens du mot. Le gigantisme démesuré des Jeux Olympiques est complètement déconnecté de la réalité. Il faudrait commencer à penser à revoir les critères d’attribution, non seulement des J.O., mais de toutes les grandes compétitions internationales en prenant en compte l’aspect social, le respect des droits humains et de l’environnement. La création d’une agence internationale neutre à cet effet s’impose. L’accueil des Jeux olympiques ne doit plus rester le privilège de ceux qui en ont les moyens financiers et qui rivalisent pour les avoir „coûte que coûte“. Ceci est une perversion de l’idéal olympique!