Dat sot viru kuerzem e Kolleeg, „da kënne mer frou sinn, wa se eis nach Moie soen“.

Onrecht huet e leider net mat der Ausso. Déi nächst fënnef Joer an eelef Méint wäert a ville Gemenge wéineg iwwert d’lafend Politik kommunizéiert ginn a vill Gewielter wäerte bal sechs Joer laang näischt vu sech héiere loossen. Heiansdo steet vläit mol eppes an der Press.

Sécher huet all Bierger d’Recht, sech d’Gemengerotssëtzungen ulauschteren ze goen, fir sech selwer ee Bild ze maachen, iwwer wat diskutéiert gëtt a wie wat fir eng Meenung vertrëtt. Sécher kann een och Gemengerotsmemberen uschwätzen. Dass dat déi wéinegst maachen, läit op der Hand. Et geet duer, fir Beruff a Famill opzezielen. Dovu mol ofgesinn, datt mer och net an d’Chamber musse goen an och net dem Premierminister mussen uruffen, fir gewuer ze ginn, wat op nationalem Plang leeft.

D’Omnipräsens an d’Kommunikatiounsfreed vu ville Kandidaten déi lescht véier Wochen an de soziale Medien, op de beléiften Dëppefester, Aweiungen a Walversammlunge souwéi am Duerf selwer wäert op ville Plaze béis noloossen.

Mee zum Gléck liewe mer jo am „modernen“ an „digitalen“ 21. Joerhonnert an et misst jo da méiglech sinn, dass d’Gemengen hir Awunner um Lafenden halen.

E puer Gemengen an och munch Gemengepolitiker sinn och schonns op dee Wee gaangen:

– Internetsitten, déi net nëmmen all puer Méint (wann iwwerhaapt) aktualiséiert ginn a wou een ënnert all Rubrik och eppes ausser „No content“ fënnt;

– detailléiert an zäitno Berichter (net x Méint méi spéit am Gemengebuet) zu de Gemengerotssëtzungen, an deenen z.B. och erkläert gëtt, firwat X géint ee Projet war oder sech enthalen huet, firwat Y beim Punkt 2 de Sall huet misse verloossen, firwat d’Gemeng Terraine kaaft oder getosch huet;

– Iwwerdroe vum ëffentlechen Deel vu de Gemengerotssëtzungen an een Archivéieren dovun, fir datt ee sech se och méi spéit ukucke kann;

– offiziell Facebook- an Instagram-Säiten vu Gemengen an och Gemengeréit, op deenen een net nëmmen Selfien a Fotoe vun Aweiungen, Dëppefester asw. fënnt, mee déi och iwwer konkret politesch Entscheedungen informéieren, an dat dann och net nëmmen an de leschte Woche virun de Walen.

Iwwert dee Wee kinnt sech all Interesséierte wärend der ganzer Legislaturperiod selwer ee Bild vun der gemeeter Aarbecht maachen. Déi meescht Gemengeréit hu mat Sécherheet gutt geschafft, mee wa si selwer mol kee Bilan zéien an dee kommunizéieren …?

An datt déi politesch Konkurrenz an der Gemeng een net lueft a wuel och déi eng oder aner „Fake News“ verbreet, muss wuel net ervirgestrach ginn. E bëssi méi „Dat hunn ech schonns erreecht“ nieft dem „Dat wëll ech déi nächst sechs Joer alles maachen“ wär an deem Fall hëllefräich.

Et gëtt deemno héich Zäit, datt d’Kommunikationspraktiken an de Gemengen op de Leescht geholl ginn. A wann néideg, da vläit och mat Drock vun uewen, d.h. duerch den Innenministère.