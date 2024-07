Leserforum / Lettre ouverte à l’attention de Monsieur Claude Meisch, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Concerne: Projet de loi fixant la tâche du personnel socio-éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale.

Après lecture du document susmentionné, je voudrais respectueusement attirer votre attention sur la réunion convoquée par vos soins en date du 6 novembre 2017 dans l’enceinte du Lycée technique agricole à Ettelbruck.

En effet, en tant que Ministre de Tutelle, il vous a semblé important à ce moment d’expliquer aux agents présents vos réflexions concernant la suppression de l’Éducation différenciée et concomitamment la création des Centres de compétences et des Équipes de soutien pour enfants à besoins.

Au cours de vos éclaircissements, vous avez annoncé solennellement que la réforme en question ne toucherait en rien les tâches des professionnels de l’Éducation différenciée. De fait, leurs conditions de travail seraient intangibles.

Personnellement, j’ai accordé à vos paroles – que vous avez également prononcées lors de deux autres réunions régionales, notamment à Differdange, à l’École fondamentale Fousbann, le 8 novembre 2017, ainsi qu’à Bertrange, au Centre Atert, le 9 novembre 2017 – la confiance qui revient per se à son Ministre de Tutelle.

Aussi, j’ai pris le soir même la décision de continuer à mettre mon savoir-faire en tant que psychologue au service du MENJE et ce dans l’intérêt des enfants à besoins et de leurs familles.

Or, après lecture du Projet de loi en question, vous imaginez ma consternation en constatant que les conditions de travail du personnel socio-éducatif et psycho-social iront considérablement en diminuant et ce à partir de l’entrée en vigueur de la loi sous rubrique.

Ce faisant, vous vous rétractez et en l’occurrence, vous manquez à votre promesse donnée à l’époque.

Une telle attitude est indigne, de surcroît lorsqu’elle s’attribue à un ministre, donc à un personnage de la vie publique, supposé remplir une fonction d’exemple au-dessus de tout.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de mes sentiments de circonstance.