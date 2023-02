Le 22 février prochain se tiendra dans le cadre agréable de l’Abbaye de Neumünster dirigée par la très féministe Ainhoa Achutegui les Assises du logement. Cet évènement a été avancé de plusieurs mois par rapport à la date initialement prévue tant la crise du logement est grave.

En recevant l’invitation à participer à cette „journée d’échange avec tous les acteurs du secteur sur la situation actuelle du marché du logement et les réponses que l’État peut donner face aux défis de la création et de la gestion de logements abordables“, aurais-je été assise que je serais littéralement tombée de ma chaise!

Grandes furent ma surprise et mon exaspération de voir que le Ministère du Logement a réussi l’exploit d’organiser deux tables rondes où interviendront 11 personnes qui ont la particularité d’être tous des hommes: Monsieur Kox, Monsieur Licheron, Monsieur Kuhn, Monsieur Campanella, Monsieur Entringer, Monsieur Thill, Monsieur Vandivinit, Monsieur Hempel, Monsieur Schaaf, Monsieur Scheuren, Monsieur Hoffman.

Je ne remets pas du tout en cause les expertises de ces professionnels et ne suis pas du genre à considérer que comme ils ont été aux affaires depuis de longues années, ils ont une part de responsabilité non-négligeable dans la crise actuelle. La composition de ces deux tables rondes donne cependant à penser et donnera à entendre que seuls des hommes sont aptes à s’occuper du logement … et que les femmes ne seraient bonnes qu’à s’occuper du foyer?