Leserforum / Le bon Luc est bien vivant

Je m’en crois pas mes oreilles quand j’entends un journaliste annoncer à la radio que l’élégiaque village de Contern vient de consacrer une de ses places principales à la mémoire de Luc Frieden.

Je me précipite au téléphone pour savoir si le bon Luc venait de nous quitter pour rejoindre la Vierge Marie et Saint-Joseph le Menuisier.

Non, non, me dit-on, il est bien vivant et il jouit de sa personne comme jamais avant.