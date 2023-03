(Symbolfoto Leserbrief) Foto: Pixabay

Ma da verkaf et nach séier, well soss gëtt et dech eng deier!

D’Europaparlament huet de 14. Mäerz mat däitlecher Majoritéit fir streng Reegele bei der Reform vun de Richtlinnen iwwer d’Gesamtenergieeffizienz vu Gebaier (EPBD) gestëmmt. Bis 2030 mussen all Wunnhaiser Minimum d’Energieeffizienzklass „E“ hunn, a bis 2033 esouguer Minimum „D“.

Den Däitschen Immobilieverband (IVD) geet dovun aus, datt an Däitschland vill Een- an Zweefamilljenhaiser vun dëser obligatorescher Sanéierung betraff wären. Zitat: „(…) rund 40 Prozent der 16 Millionen Eigenheime seien kaum saniert und befänden sich jetzt noch in den Energieklassen G und H“. D’Fro ass, wéi gesäit et hei am Land aus?

Kloer, datt den Energieverbrauch an den CO 2 -Ausstouss solle reduzéiert ginn. Do si mer eis (bal) all eens. Ma wéi erreeche mir dat, an zwar sozial gerecht? Wat kascht et a wie muss et bezuelen?

Déi nei Richtlinn wäert all Besëtzer vu klengen, alen Haiser vill Sue kaschten. Entweder si mussen d’Haus quasi vu Grond op energeetesch sanéieren (wann dat iwwerhaapt technesch méiglech a sënnvoll ass), oder si verkafen et net sanéiert an hunn doduerch e beträchtleche Verloscht beim Verkafspräis. All Land däerf de sozial Schwaachen beim Sanéieren finanziell ënnert d’Äerm gräifen. Dofir hei en Opruff un d’Regierung an d’Chamber: Vergiesst dat net! A fänkt u mat rechnen, éiert Dir déi nei Richtlinn ofstëmmt!