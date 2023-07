Kuerz no de Kommunalwale sinn erëm déi selwecht Diskussiounen opkomm wéi viru sechs, zwielef asw. Joer. 2029 dierft et leider och net vill anescht sinn.

D’Interpretatioun vum Wielerwëllen duerch déi nei an al Gemengeréit schléit wuel sou munchem béis op de Mo.

Op der enger Säit hu mer déi, déi net vun der Muecht ewech wëllen. Op der anerer Säit déi, déi endlech aus der zweeter Rei eraus an déi éischt wëllen, och wann d’Walresultat et eigentlech net esou hiergëtt. Anerer wénken direkt Rauten, nodeems se gutt ofgeschnidden hunn a wëllen näischt mat engem Buergermeeschter- oder Schäffeposten um Hutt hunn. Nujee, et hätt ee jo vläit awer kinnten domat rechnen, datt ee gewielt gëtt an ee gudde Score mécht. De Wieler, dee säi Vertrauen an déi Kandidate gesat huet, seet Merci a kuckt no, wéi deen dann een aneren zum Buergermeeschter mecht. Hätt am Flyer gestanen „Wielt w.e.g. mech, mee mengt awer elo nëmmen net, datt ech Buergermeeschter oder Schäffe wëll ginn“, hätt een et sech vläit anescht iwwerluecht.

Zum Schluss bleiwen nach déi iwwreg, déi trotz engem gudde Resultat net laang gefrot ginn. Si kréie relativ schnell matgedeelt, datt een ouni si plangt. Och do seet de Wieler Merci.

Dat nennt een da wuel Duerfpolitik „par excellence“.

Ännere kann een do leider näischt. Luewenswäert sinn do dann awer Politiker wéi z.B. de Jean-Paul Schaaf (Ettelbréck), deen net laang versicht huet, Buergermeeschter ze bleiwen, mee deen d’Zeeche vun der Zäit erkannt an de Wielerwëlle respektéiert huet.

Reng theoretesch kinnt souguer dee Leschtgewielten zum Buergermeeschter gemeet ginn a kee kinnt eppes dergéint soen. Feelt u sech just nach, dass Gewielter extra demissionéieren, fir datt ee kann noréckelen, deen et da gëtt. Mat eisem aktuelle Walsystem dierft dat iergendwann esouguer eng Kéier de Fall sinn. Majoritéit ass ebe Majoritéit. Op dat d’Vertrauen an d’Politik stäerkt? D’Äntwert kennt Der.

Fir all deem aus dem Wee ze goen, gëtt et eng Léisung: De Buergermeeschter gëtt direkt gewielt.

An de Proporzgemenge stellt all Partei- a Biergerlëscht ee Kandidat op, deen et och definitiv wëll ginn. Deen déi meeschte Stëmme vum Wieler kritt, ass automatesch Buergermeeschter. Seng Schäffe ginn dann op Gronn vun de „Muechtverhältnisser“ am Gemengerot designéiert.

An de Majorzgemengen ass et automatesch den Éischtgewielten.

An de Gemengen, an deene sech der just genuch oder net genuch gemellt hunn, gëtt trotzdem gewielt, fir eng Reiefolleg dran ze kréien.

Dat Ganzt setzt natierlech Ännerungen un eise Walgesetzer viraus.

A fir datt de Wieler no de Wale keng béis Iwwerraschung erlieft, wär et och net schlecht, wann all déi, déi vu vir era souwisou wëssen, datt se net am Schäfferot wëlle sëtzen, dat vun Ufank uns och matdeelen. Sou eng Zort Stempel „Stëmmefänkert fir meng Lëscht“ nieft der Foto an de Broschüren asw. wär dann net schlecht.