Cela fait plus de deux mois que le plan IRA (Inflation Reduction Act) américain honte les dirigeants de l’Union européenne. Ce plan de 344 milliards de dollars est destiné à doper „l’industrie verte“ des Etats-Unis à coups de crédits d’impôts et de subventions.

Le danger pour les industries européennes consiste dans le fait que ces aides sont destinées à des secteurs stratégiques (voitures électriques, éoliennes, etc.) et sont réservées aux produits fabriqués aux Etats- Unis. L’on risque l’exode de quelques grandes firmes vers les Etats-Unis d’Amérique!

L’Union européenne se doit de réagir. Une possibilité aurait été d’attaquer les Etats-Unis devant l’OMC (Organisation mondiale de commerce) pour pratiques discriminatoires et contraires aux règles du commerce international. Mais ce serait risquer de mettre en jeu la „si précieuse unité“ avec les Etats-Unis face à la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Il ne reste donc à l’Union européenne qu’à répliquer par une initiative industrielle européenne équivalente à l’IRA. Mais cette initiative est loin de faire l’unanimité, car le plan ne repose pas sur de nouveaux financements communs au niveau de l’Union européenne. Les états membres sont obligés à fournir des subventions et des crédits d’impôts de leurs propres budgets. Une dizaine de pays de l’Union européenne, dont la Belgique, l’Irlande et l’Autriche, par exemple, craignent que les industries des pays ayant le plus grand apport budgétaire ne soient favorisées. Une crainte fondée, car l’Allemagne et la France sont déterminées à soutenir leurs „locomotives industrielles“. Ce qui fait d’eux les plus ardus défenseurs du plan de Bruxelles.

Les tractations pour un compromis sous forme d’une solidarité financière s’annoncent difficiles. Il n’est pas certain que la riposte de l’Union européenne ait le même impact que l’IRA américain.