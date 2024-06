Leserforum / Et tout de suite ils s’attaqueraient aux médias publics!

Commentaire d’un observateur préoccupé de l’actualité.

Dans le concert des grandes démocraties, la France est l’un des pays où la qualité des médias audiovisuels publics, TV et radio, reste d’un niveau particulièrement élevé. L’extrême droite veut changer cela si elle obtient la majorité absolue à l’Assemblée nationale le 7 juillet prochain, et forme ensuite le gouvernement. Le Rassemblement national veut privatiser Radio France et France Télévisions et accélérer ainsi la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, dont certains, comme Vincent Bolloré, sont proches de l’extrême droite.

A ce stade, il semble qu’aucune force politique ne puisse empêcher le Rassemblement national de prendre le pouvoir en France après le 7 juillet 2024. Le petit „Duce en herbe“ s’y croit déjà arrivé! En cas de cohabitation, le président ne pourra plus faire grand-chose, comme l’ont montré les exemples précédents dans l’histoire de la 5e République.

Notre modèle de société est-il menacé?

Ce qui se profile en France sera un tournant, non seulement pour la France, mais aussi pour les pays voisins de la France et pour toute l’Europe libre et démocratique. Nous allons vers une période très incertaine. Peut-être vers l’abolition progressive de la forme de société libre, ouverte, progressiste et pluraliste que nous prenons aujourd’hui pour acquise. Comme l’Histoire nous l’a montré, une telle entreprise ne peut être menée à bien qu’au moyen d’un Etat policier brutal et répressif. Espérons que les électeurs français se réveilleront à temps pour empêcher la catastrophe qui s’annonce.

Lorsque le fascisme est arrivé au pouvoir en Italie il y a un peu plus d’un siècle, personne ne savait non plus à quoi ce mouvement allait aboutir. Même si l’Histoire ne se répète pas, l’esprit qui anime les changements profonds actuellement en cours dans de nombreuses démocraties libérales, y compris aux Etats-Unis, est clairement apparenté à l’esprit de l’époque.

Il ne faut pas se laisser tromper par les discours rassurants initiaux des loups déguisés en moutons!