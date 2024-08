En France, l’on se sert de la Belgique pour démontrer que l’on peut „fonctionner“ privé d’un gouvernement. La Belgique y est parvenue pendant deux années sans drame en réunissant des coalitions de circonstances. Or la Belgique n’était pas surendettée comme l’est la France où le contrôle des finances publiques est en train d’être perdu. L’état d’urgence financier dans lequel est plongée la France demande davantage qu’une gestion des affaires courantes. La dette n’a cessé de s’accumuler touchant les 3.200 milliards d’euros. Cour des comptes, Commission européenne, Fonds monétaire international et agences de notation ont mis la pression pour que la France trouve au plus vite 20 à 30 milliards d’euros d’économies. Il ne faut pas être devin pour comprendre que le prochain gouvernement va devoir tailler dans les dépenses publiques. Le retour sur terre, après la „splendeur“ des Jeux Olympiques à Paris, sera brutal et ce seront les classes sociales les plus faibles qui payeront la note. Le redressement budgétaire se fera à leurs frais!