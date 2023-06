E Salarié schafft 40 Stonne pro Woch, an dat 52 Wochen am Joer. Dat sinn 2.080 Stonnen. Rechent ee 25 Deeg Congé nach of, dat sinn 2.080 minus 200 Stonne Congé, da kënnt een op 1.880 Schaffstonnen am Kalennerjoer.

Hei dann d’Beispill vun engem Enseignant mat enger Tâche vu 25 Stonnen „enseignement direct“ am Enseignement fondamental pro Woch:

Eng Stonn Schoul hale gëtt unerkannt als zwou administrativ Stonne schaffen, well et muss ee sech dokumentéieren, d’Stonn opsetzen, differenzéieren, d’Stonn halen, d’Verbesserunge maache vun den Hefter, Tester oder Aarbechtsblieder, d’Verbesserung vum Corrigé an eng Remédiatioun virgesinn, falls néideg, etc.

Ëmgedréint gëtt eng Décharge vun enger Stonn „enseignement direct“ als zwou administrativ Schaffstonnen ugesinn, dat heescht konkret: Wann e Schoulmeeschter eng Stonn fräigestallt ass vum „enseignement direct“ vun senger Klass, well hien zum Beispill d’Tâche vum Bibliothecaire an der Schoul iwwerhëlt, heescht dat, dass hien amplaz vun enger Stonn Schoul halen zwou Stonne pro Woch fir d’Schoulbibliothéik schaffe soll.

Dat heescht, esou gesi schafft den Enseignant mat enger Tâche vu 25 Stonnen „enseignement direct“ 50 Stonne pro Woch.

Am Joer si 36 Woche Schoul. Dat heescht: 36×50, dat ginn 1.800 Schaffstonnen.

Da kommen awer nach 56 Stonnen „appui pédagogique“ pro Schouljoer dobäi, wou den Enseignant muss individuell mat Kanner schaffen (net am Grupp mat der Klass, an ausserhalb vu senger Tâche vu 25 Stonnen).

Et kommen och nach 60 Stonne Concertatioun pro Schouljoer dobäi, wou hie sech muss mat senger „équipe pédagogique“ concertéieren. Dës Stonne ginn a Rapporten notéiert a festgehalen.

A 40 Stonnen Elterenaarbecht pro Schouljoer, woubäi Bilansgespréicher oder Eltereversammlungen oder individuell Elteregespréicher dozou gehéieren. Oft geet et awer mat deene 40 Stonnen net duer.

18 Stonnen „travaux administratifs“ pro Schouljoer, dozou gehéiert: „sorties pédagogiques“ organiséieren, de Schouldokter organiséieren, den Ausfluch organiséieren, „plans de prise en charges“ schreiwe fir „enfants à besoins spécifiques“, etc. (dës 18 Stonne sinn och knapp berechent).

Fir ofzeschléissen dann nach 16 Stonne „formation continue“ pro Schouljoer.

All dës Stonne si gesetzlech festgehalen a gehéieren zur „tâche initiale“ vun all Enseignant am Fondamental.

An dann hu mir nach déi fräiwëlleg Stonne vergiess, déi net zur „tâche initiale“ gehéieren, ewéi zum Beispill d’Kolonien, Ausflich, Schoulfester, Sportsdeeg etc.

Mat den offizielle Stonne mécht dat dann en Total vun 1.800 + 60 + 40 + 18 + 16 = 1.934 Schaffstonnen am Joer.

Am Verglach zum uewe genannte Salarié mat 40 Schaffstonne pro Woch a 25 Deeg Congé am Joer: 1.934 – 1.820 = 114 méi.

Dësen Enseignant mat enger 25-Stonnen-Tâche pro Woch ass 114 Stonne pro Joer ënnerbezuelt.

(Ënnerschriwwe vun engem vu blöde Kommentaren zum Schoulmeeschterberuff midden Enseignant)