Scho vu Kand u hunn ech Probleemer mam Kucken, elo zënter siwe Joer sinn ech blann a wëll och weider matmaachen, un der Gesellschaft deelhuelen a schaffe goen, fir mäi Liewensënnerhalt selwer ze verdéngen. Zu Lëtzebuerg hunn ech d’Chance, déi néideg Ënnerstëtzung ze kréien: D’Assurance Dépendance ënnerstëtzt mech, wann ech speziell Hëllefe brauch, d’ADEM huet mir beim Reclassement a bei der néideger Upassung vu menger Aarbechtsplaz gehollef, de Lëtzebuerger Staat gëtt mir per Gesetzer d’Recht op Aarbecht an Accessibilitéit.

Fir dass ech op meng Aarbecht kommen, sinn ech wéinst menger reduzéierter Mobilitéit op e Service vum Transportministère ugewisen, dee mech vun doheem op d’Aarbecht an och zeréck heem bréngt. Dëse Service ass ënnert dem Numm „Adapto“ bekannt. No e puer Pannen an der Vergaangenheet, bei deenen ech entweder guer net oder vill ze spéit op menger Aarbecht ukomm sinn, soen ech mengem Patron Merci fir säi Versteesdemech; net jidfer Patron ass domat averstan, wann ee méi wéi eng Kéier ze spéit schaffe kënnt …

Fir dass Dir en Androck vun sou Virfäll kënnt kréien, well ech Iech hei de leschten Episod an dëser Aventure erzielen:

En Dënschdeg, 6. Juni war, wéi reegelméisseg an ëmmer laang am Viraus, eng Adapto-Faart vu menger Aarbechtsplaz op Bigonville fir 17.00/17.10 Auer gebucht. Nodeems ech um 16.45 Auer an der Adapto-App kontrolléiert hunn, stoung déi Faart nach ëmmer ënnert den „nächste Fahrten“, war menger Meenung no also nach net ugefaangen. Ech hunn d’Mobilitéitszentral direkt ugeruff, fir Informatiounen nozefroen. Leider waren all Leitunge besat.

Um 17.02 Auer hunn ech eng weider Kéier probéiert, d’Mobilitéitszentral ze erreechen. Nodeems de Mataarbechter probéiert huet, de Chauffer an d’Permanence vun der zoustänneger Busfirma ze kontaktéieren, huet hie mech informéiert, dass och no e puer Versich keen ze erreechen ass. D’Mobilitéitszentral huet d’Mammegesellschaft vun der Busfirma ugeruff, fir weider Informatiounen ze kréien iwwert meng Adapto-Faart, an ech hunn um 17.36 Auer d’Informatioun weidergeleet kritt, dass d’Madamm bei dëser Firma matgedeelt hätt, dass a 15-20 Minutten e Bus do wär.

Well um 18.15 Auer nach ëmmer kee Bus do war, hunn ech eng weider Kéier d’Mobilitéitszentral ugeruff, konnt do awer leider keng nei Informatioune kréien. Schliisslech hunn ech an der Adapto-App réischt um 18.33 Auer en Update kritt, dass den Adapto a 15 Minutten do wär.

Den Adapto, deen agedroen a geplangt war fir 17.00/17.10 Auer, ass schlussendlech um 18.45 Auer zu Bartreng ukomm, fir mech a mäi Blanneféierhond heemzeféieren. Dëst no enger Waardezäit vun 105 Minutten … Um 19.37 Auer sinn ech da mat mengem Hond endlech doheem ukomm.

Wat sollt ech mir als „Behënnerten“ als Service erwaarden, et schéngt kee Problem ze sinn, wann een 100 Minutten op der Strooss steet, ze waarden, a keng Informatioune kritt. Kleng Kënnercher kann e vläicht ganz gutt mat der Informatioun vertréischten, dass geschwënn ee kënnt, a 15 Minutten … Dat weist mir als Client kloer, dass ech der mam Adapto beoptraagte Busfirma net wichteg genuch sinn.

E Buschauffer schéngt ganz flexibel seng Fräizäit ze plangen, eng Busfirma huet keen Iwwerbléck a „Permanence“ heescht bestëmmt net Permanence. Wann ee Loscht huet, kéint een eventuell op den Telefon goen, mee et ass sécher net wichteg, wann een urifft; et kéint e Client sinn, deen sech erlaabt, eppes nozefroen! A wann een da gestéiert gëtt, dann erzielt een eben d’Seeche vun der rouder Geess … Haaptsaach, de Client ass roueg an hänkt séier erëm an.

Ech wënschen deenen engagéierte Leit vun den bedeelegte Betriber nëmmen dat Bescht, och si sollten eng Kéier vun dem selwechte kompetenten an héich qualitative Service kënne profitéieren. Ech si mir sécher, si wäerten dës performant Leeschtung an aussergewéinlecher Erënnerung behalen …

Blann iwwert 1½ Stonnen op der Strooss ze stoen, ouni Informatiounen, ass alles ewéi e Pleséier. Eng schrëftlech Reklamatioun bei der zoustänneger staatlecher Verwaltung huet keng Konsequenze fir d’Firmaen, déi dëse formidablen Service a Soustraitance fir de Ministère leeschten. Meeschtens kënnt net emol eng Réckmeldung, dëst wär wéinstens e klengt Zeeche vu Respekt a géing der „Administration des transports publics“ gutt zu Gesiicht stoen.

Och Dir kënnt gären déi zoustänneg Verwaltung dobäi ënnerstëtzen, hire Service ze iwwerdenken an d’Qualitéits-Schrauwen e puer Tier unzedréien, andeems Dir d’Petitioun Nummer 2749 ënnerschreift. Merci.