Ja, wir waren froh, dass es endlich nach dem Covid-Loch wieder Kavalkaden gibt. Also gingen wir gut gelaunt am 19. Februar nach Diekirch. Viele Leute, teils verkleidet, viel Jugend, gute Stimmung, das Wetter spielte mit. Dann ging’s los … nach zwei Stunden hatten wir die Nase voll von dem Umzug und gingen einen oder zwei heben. Dann gingen wir zurück und landeten dann im Umzug beim Wagen 32. Blieben noch 20 Wagen. Aber das Bild änderte sich nicht. Eine Superschau für schwere, moderne Traktoren. Keine Musikgesellschaften oder Tanzgruppen im Umzug außer eine Trommlergruppe und eine flotte kapverdische Tanzgruppe am Ende. Dann gab’s noch den Bienenwagen mit den Bienen hintendran! Das war schön zu sehen! Ansonsten waren alles nachgezogene Gartenlauben oder Trinkstände mit ohrenbetäubender und bauchfettwackelnder Musik oder eher Krach Potenz drei, die da aus den Wagen aufs Publikum niederdröhnte. Nach dem Motto: Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse und die Ohren fliegen mit! Wir mussten uns im Freien die Ohren zuhalten, da es in den Ohren schmerzte. Die kleinen Kinder und Jugendliche durften dieses nicht notwendige Erlebnis teilen! Flott! Keinen der Eltern kam die Idee auf, dass es da an die Substanz des Ohres ihrer Sprösslinge ging. Von Themenwagen mit politischer und humoristischer Aussage nichts zu sehen oder sahen wir schlecht? Hören taten wir sowieso am Ende nicht mehr richtig. Gehen wir mal im März zu unseren belgischen Nachbarn nach Bastogne, um zu sehen und zu hören, was die bei ihrer Kavalkade bieten! Für 2024 hoffe ich, dass die Diekircher Kavalkade überarbeitet wird.