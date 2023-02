Dans de nombreux pays en Europe, on ne peut plus cacher certains déficits scolaires comme les lacunes en syntaxe, orthographe ou arithmétique de bon nombre d’étudiants. Mais le malaise est plus profond. C’est leur désinformation qui crée problème. Elle est due en grande partie au fait que les cours d’histoire, de géographie, de sciences humaines sont devenus les „enfants pauvres“ à tort dans l’enseignement.

L’addiction accrue des jeunes aux réseaux sociaux n’arrange pas les choses. Selon une enquête „IFOP“ faite en France (octobre 2022), un jeune sur six en moyenne croit que la terre est plate. Ce pourcentage s’élève à 33% chez les accros de TikTok. Mais il y a pire. 27% des jeunes en général estiment que „les êtres humains ne sont pas le fruit d’une longue évolution“, ils refusent par là l’évolutionnisme et se rabattent sur le créationnisme qui est la théorie selon laquelle (cf. christianisme) les êtres vivants seraient apparus par la volonté divine.

Aux Etats-Unis d’Amérique, il était encore défendu en 2012 d’enseigner l’évolutionnisme sans l’accompagnement automatique de la doctrine du créationnisme. Toutes ces fabulations politiciennes, „God’s own nation“, „In God we trust“, ont leurs racines dans le créationnisme. Certains astronautes des Etats-Unis, „ayant marché sur la Lune“, mais dont on ne révèle pas les noms pour des raisons de „Secret Defense“, étaient des adeptes du créationnisme.

Il est grandement temps de changer de voie. C’est l’école publique qui doit reprendre son droit à transmettre le savoir. Ni TikTok ni créationnisme ne sont faits pour former un esprit ouvert et libre, base de toute évolution démocratique sociétale!