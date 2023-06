Oh mei, ech wosst net, datt d’Personal aus dem Finanzberäich an anerer sou aarm sinn, datt si an der Course vun der Prekaritéit nach virun de Cliente vu Caritas a Croix-Rouge rangéieren. Des Lescht mussen nämlech an den „épiceries sociales“, nodeems si ee Sozialcheck duerchgelaf sinn, tëschent 3 a 5 Euro bezuelen, fir een Artikel ze kafen, dee 15 Euro am Geschäft kascht.

Dank der Ëmsiicht vun der Finanzministesch brauchen déi Dausende vun Salariéen, déi vun de „chèques-repas“ profitéieren, vum 1. Januar 2024 un nëmmen 2,80 Euro ze bezuelen, fir en Artikel vu 15 Euro ze kafen, an dat, obschonns déi 2,80 Euro vun hirem Loun als „avantage extra-légal“ och nach manner besteiert ginn. D’Finanzministesch argumentéiert mat engem Inflatiounsausgläich – dee betrëfft déi sozial schwaach Leit wuel net sou staark, well hir Pai méi kleng ass – a mat der Nofro vun der Horeca –, déi verzichte wuel drop, deene sozial Schwaachen och nach e Mëttegiessen ze spendéieren.

Dat nennt een ee sozialen Skandal an et bleift ze hoffen, datt am Parlament sech Deputéiert fannen oder an der Gewerkschaftszeen e puer Mandatairen erwächen, déi de Courage hunn, dee Skandal ze devoiléieren an unzekloen, oder de ganze System „chèques-repas“ an déi Poubelle ze geheien, wou e scho laang higehéiert. Wa schonns net de „Conseil d’Etat“ op déi Iddi kënnt.