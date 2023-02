.

Als Presseorgan geht man ein gewisses Risiko ein, wenn man die Fehler anderer thematisiert. Wie in anderen Zeitungen kommt es auch im Tageblatt vor, dass ein Name falsch geschrieben wird oder aber ein Fehler im Bildertext stehen bleibt. Der Leser reagiert darauf erfahrungsgemäß und berechtigterweise empfindlich. Deshalb hat es in diesem Kontext auch wenig Sinn, auf unterbesetzte Redaktionen oder schlechte Tage hinzuweisen.

Fehler sind also menschlich, das gilt auch für diesen Wahlflüsterer. Je näher die Urnengänge dieses Jahres rücken, desto mehr „Informationsmaterial“ landet in den Briefkästen. Im Osten des Landes klärte die LSAP dieser Tage in einer Broschüre über Themen und Köpfe der Partei auf. Unter anderem ging es um eine sozial gerechte Transition, für die sich der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration starkmacht. Unter dessen Foto steht der Name Nicolas Schmitt zu lesen. Dabei weiß man doch nicht nur im Osten, dass Schmitt nicht mit Doppel-, sondern mit einem einfachen T geschrieben wird. Schmit also.

Nicolas Schmidt wurde übrigens in Differdingen geboren. Dass die ADR dort mit einer kompletten Liste antritt, ist anzunehmen, selbst wenn der letzte Eintrag der Lokalsektion auf der Homepage der Mutterpartei aus der Vorwahlzeit stammt. Der letzten Gemeindewahl 2017, wohl bemerkt. Vielleicht sollten die Differdinger deshalb ja Sukkurs durch ihre Escher Parteikollegen erhalten. Die legten den Einwohnern Anfang der Woche via Briefkastenflyer ihre Prioritäten nah. So soll zum Beispiel ein qualitatives Wachstum angestrebt werden. Blöd nur, dass das Thema „Lebensqualität in Esch“ und der demnach „zu erhaltene Charme der Minett-Metropole“ mit einem Foto des „Aalt Stadhaus“ von Differdingen bebildert wurde.

Das Tageblad ist jedenfalls gespannt, ob Joe Klein aus Tetingen in seinem nächsten Flyer den roten Löwen der belgischen Provinz Luxembourg einsetzt. Und wann Luc Friden von der LCV endlich vor dem orange-grauen Logo seiner Partei posiert. Der Wahlkampf verspricht Spannung, denn: Irren ist menschlich … und auf Irrtümern zu bestehen, ist teuflisch. (Philip Michel)