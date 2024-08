Leserforum / „Jour du dépassement“ 

D’année en année l’on constate que ce jour arrive de plus en plus tôt. Cela n’inquiète personne étant donné que les gens sont à dessein mal informés sur cette date. Elle correspond au moment où l’humanité a consommé l’ensemble des ressources naturelles que la planète peut produire en un an. Cette année ce jour du dépassement était le 1er août ! Depuis ce jour le monde vit „à crédit“. Selon le WWF, il faudrait 1,75 planète Terre si l’humanité continuait de consommer au rythme actuel. Or qui sont les investigateurs et les profiteurs de cette surconsommation? Car il y a une inégalité énorme selon les différents pays. Il est intéressant de constater que ce sont les „moralisateurs“ qui se trouvent parmi les gros abuseurs des richesses naturelles. Si toute la terre consommait comme un Américain, il nous faudrait 5,1 planètes. Il y a une inégalité planétaire sur la consommation des ressources. Le Qatar avait son jour de dépassement le 10 février, le Luxembourg le 14 février et la France le 7 mai. Cette évolution est la preuve irréfutable d’une surconsommation de la société bien portante. L’on joue avec la capacité des écosystèmes à se régénérer. Les ressources de la Terre ne sont pas illimitées. Les inégalités entre riches et pauvres ne feront que croître si les intérêts du capital continuent à primer face aux intérêts élémentaires de l’humanité!