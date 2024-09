Leserforum / Gardons le calme …!?

Ne pas dramatiser, il faut garder le calme et apprendre à vivre avec l’endettement de l’Etat, voilà les paroles politiciennes que l’on entend de plus en plus souvent. Or, cet endettement a entraîné une pression fiscale plus forte, ce que prouvent les statistiques d’Eurostat. Les recettes provenant des impôts et des cotisations sociales en pourcentage du PIB sont en augmentation, la moyenne en Union européenne est de 40,2%, le Luxembourg pointe à 38,4%, la France bat tous les records avec 46,2%, tandis que l’Irlande est le meilleur de la classe avec 20,9%. La France a d’ailleurs battu en juillet 2024 le record historique de faillites avec 5.800 cessations de paiements.

Dans les statistiques, l’on tait à dessein l’impact de cette mauvaise gestion financière sur la vie sociétale. A l’échelle européenne, l’on essaye par tous les moyens de taire, par exemple, que les malades du Covid long ont été pris en charge trop tard. Ce sont des millions de malades qui sont concernés. Rien qu’en France, il y a plus de deux millions de personnes qui ont développé un Covid long depuis le début de la pandémie. La plupart de ces patients, en France comme ailleurs, n’ont pas guéri. Les contaminations se poursuivent, mais il faut hélas constater que les centres dédiés à cette maladie ont réduit leur activité, alors qu’il est très important de continuer à faire de la recherche sur le virus. Apparemment, il y aurait précarité financière pour continuer les recherches. Sachons qu’à dessein, le nombre de laboratoires a été réduit au sein de l’Union européenne. Les grands laboratoires privés ne deviennent actifs que sous l’expectation d’un profit non négligeable. C’est le dividende qui compte, quant aux résultats scientifiques, c’est à voir.

Quant à l’Etat, investir dans le social, la santé et l’éducation n’est pas prioritaire. Par contre, les Etats de l’Union européenne n’ont aucun scrupule à investir dans l’armement et à augmenter considérablement le budget militaire. Notons dans ce contexte que la Pologne, ainsi que la France, par exemple, ont réclamé au début de cette année de la part de la Banque européenne de l’investissement des financements pour les industries européennes de l’armement! La politique d’assainissement budgétaire n’est qu’un faux prétexte pour pratiquer une politique de l’austérité, antisociale et inégalitaire qui profite toujours aux mêmes!