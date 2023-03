Frauen sind in Europa sicher. Oder sind sie es doch nicht? In Frankreich wurden im Jahr 2022 über 100 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. In Spanien wurden allein im Dezember neun Frauen gewaltsam getötet. In Irland zeigen die Statistiken von Women’s Aid, dass 2022 mit elf gewaltsam getöteten Frauen in den letzten zwölf Monaten das schlimmste Jahr seit zehn Jahren war, was Femizide angeht. Auch nur ein weibliches Opfer ist zu viel. Europa kann dies nicht mehr hinnehmen.

In allen EU-Mitgliedstaaten fordert die Öffentlichkeit Maßnahmen, und die Regierungen reagieren darauf. So hat beispielsweise Griechenland 2021 ein neues Gesetz über „Gewalt und Belästigung“ am Arbeitsplatz eingeführt, das mit dem Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über Gewalt und Belästigung im Einklang steht. Das Land hat auch sein Strafgesetzbuch entsprechend angepasst, was Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Minderjährige anbelangt.

Doch auch wenn die Reaktionen einzelner EU-Länder auf Gewalt und ihre Folgen lobenswert sind – Frankreich erprobt ein neues Unterstützungsprogramm, das Opfern helfen soll, sich in Sicherheit zu bringen und ihr Leben wiederaufzubauen, und Irland prüft umfassende Reformen der Familiengerichte –, so bleibt doch ein zentrales Problem bestehen: Gewalt gegen Frauen macht nicht an den Grenzen der Mitgliedstaaten halt. Die Sicherheit einer Frau hängt somit faktisch davon ab, wo sie lebt. Obwohl in acht EU-Ländern die Definition von Vergewaltigung durch die freie und echte Zustimmung geändert wurde, verlangen die meisten EU-Länder immer noch den Nachweis von Gewalt, um eine Vergewaltigung anzuklagen. Kurz gesagt, es ist unglaublich, dass derzeit eine Vergewaltigung in einem europäischen Land nicht auch als Vergewaltigung in einem anderen Land gilt.

Wir wollen diese schändliche Anomalie korrigieren. Während nationale Gesetze weiterhin von den nationalen Parlamenten beschlossen werden, plädieren wir bei Gewalt gegen Frauen dafür, dass es an der Zeit ist, dass die EU gemeinsame Mindeststandards festlegt, so wie wir es im Falle des Terrorismus getan haben. Deshalb arbeiten wir derzeit an der ersten EU-Rechtsvorschrift zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, ein langer Titel für eine einfache und überfällige Aussage: Gewalt ist Gewalt, und Gewalt gegen Frauen in einem europäischen Land sollte in allen europäischen Ländern als Gewalt gegen Frauen behandelt und auf die gleiche Weise bestraft werden.

Auf der Grundlage einer breit angelegten Konsultation wird die Richtlinie fünf Schlüsselelemente umfassen: die Festlegung gleicher Mindeststandards für Straftaten, sichere Melde- und Risikobewertungsverfahren, die Wahrung der Privatsphäre der Opfer in Gerichtsverfahren und das Recht auf Entschädigung, die Unterstützung der Opfer durch Beratungsstellen und Krisenzentren sowie eine bessere Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei grenzüberschreitenden Straftaten. Gemeinsame Standards für die Strafzumessung würden auch das Engagement der EU-Mitgliedstaaten für die Beendigung einer geografischen Lotterie demonstrieren, bei der das Leben von Frauen der Spielball ist.

Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Aber auch während wir uns über die Errungenschaften von und für Frauen auf der ganzen Welt freuen, sollten wir ein Gelübde ablegen: Wenn es um die Sicherheit von Frauen geht, darf es keine geografische Lotterie mehr geben. Einigen wir uns auf eine Definition von Gewalt gegen Frauen, die für die gesamte EU gilt. Sorgen wir dafür, dass es nicht mehr Frauen sind, die sich nicht sicher fühlen, sondern diejenigen, die Gewalt an ihnen verüben. Wenn wir das sicherstellen, können wir mit Zuversicht antworten: Ja, Frauen sind in Europa sicher. Erst dann haben wir wirklich etwas zu feiern.

Foto: Editpress/Hervé Montaigu

* Isabel Wiseler-Lima ist Europaabgeordnete der CSV/ EVP-Fraktion

Foto: WikiCommons/Rastislav Polak

**Frances Fitzgerald ist Europaabgeordnete der Fine-Gael-Partei/EVP-Fraktion