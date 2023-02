Am Mee 2019 gouf d’500-Awunner-Duerf Méischtref an der Gemeng Bettenduerf un déi deemoleg RGTR-Buslinn 512 ugebonnen (haut 116). Bis deen Dag wor zu Bettenduerf Endstatioun fir de „Nordstad-Bus“.

Fiert een zanterdeem vu Bettenduerf op Méischtref, da läit deen éischten Arrêt („Wangerten“) direkt am Agank vu Méischtref, deen zweeten („Bei der Bréck“) matzen (!) op der selwechter an deen drëtten am Duerfkär nieft der Kierch. Domat gëtt et den Arrêt „Bei der Bréck“ dräimol am Duerf. D’Chancë sti gutt, datt dat eemoleg hei zu Lëtzebuerg ass. Zweemol op der Haaptstrooss an eben eemol op der Bréck.

Fir den Arrêt bei der Kierch z’erreechen, muss de Bus also duerch d’Rue de la Gare bis eben an d’Rue de l’Église fueren. Dëst sinn zwou méi schmuel Duerfstroossen (30 km/h) mat ville parkenden Autoen.

Bal néierens ass Plaz fir zwee Autoen. Vu Busser mol guer net ze schwätzen. Mam Ufank vun der Rue de l’Église bis hannert d’Kierch huet ee mol keen Trottoir méi op deenen zwou Stroossesäiten.

Déi zwou Stroossen si bis 2019 nëmme vu Leit benotzt ginn, déi do wunnen oder vläit op Besuch kommen. All déi aner bleiwen op der Haaptstrooss, der Route de Diekirch, a fueren entweder Richtung Bettenduerf oder Reisduerf.

Deen éischte Nordstad-Bus fiert moies um Véierel vir fënnef bei der Kierch fort. Dee leschten um 22.45 Auer. Dertëscht fiert all hallef Stonn een.

Bis owes sinn dat 36 Departe bei der Kierch. Vu que datt de Bus d’Stroosse jo erop an erof fiert, sinn et am ganzen 72 Passagë laanscht d’Haiser do. Et kommen der souguer nach zwee derbäi, vu que datt dee leschte Bus eng Véierelstonn viru Mëtternuecht bei d’Kierch zréckkënnt, fir säin Tour do ofzeschléissen. Also 74!

Rechent een elo de Weekend iwwer och nach den „Nighthop“ (Nuetsbus) derbäi, da kënnt een op weider sechs Passagen (23.00 Auer, Mëtternuecht an eng Auer).

Tëscht de Schoulvakanze fueren nach d’Schoulbusse bis bei d’Kierch. Ass just moies Schoul, sinn dat mat zwee verschiddene Busser schonns sechs Passagen. Ass mëttes och Schoul, kommen der nach sechs derbäi.

Freides an enger Schoulwoch hätte mer da schonns 92 Passagen. Net ze schwätze vu weidere Busser, déi hannert der Kierch op enger eegens dofir agezeechenter Parkplaz hir Paus maachen.

Interessanerweis gëtt den Arrêt „An der Gae“ am Ausgank vu Méischtref Richtung Reisduerf net vum Nordstad-Bus ugefuer. D’Awunner aus dem Eck mussen also aner Busser huelen oder eben ze Fouss vum Arrêt „Bei der Bréck“ aus heem trëppelen.

Wat huet déi Verantwortlech dozou bruecht, een Arrêt matzen an den Duerfkär vu Méischtref ze leeën? Een Argument deemols dierft wuel d’Plaz hannert der Kierch gewiescht sinn, wou zumindest dee klengen Elektro-Bus gutt d’Kéier fir zréck kann huelen. Dat zweet da wuel, datt d’Buspersonal vun den Toiletten an der aler Schoul profitéiere kann.

Zanter mer d’„WEmobility“ hunn, krut eise Nordstad-Bus net nëmmen eng nei Nummer, mee et kommen elo dann och deels der ganz „normaler“ Busser duerch den Duerfkär gefuer. Souguer sonndes, wann der nach manner dra sëtze wéi d’Woch duerch! An déi Busser sinn natierlech méi breet a laang wéi déi aner. D’Kéier hannert der Kierch ze huelen, ouni mindestens eemol de Réckwäertsgank anzeleeën, ass domat och „passé“.

Heiansdo „begéine“ sech esouguer zwee der Busser am Duerf. Da geet et wéi sou oft mat den Autoen. Réckwäertsgank an, iergendswéi aus dem Wee kommen, hoffen, dass keen anere kënnt an datt een sech arrangéiert kritt.

Wär et net méi sënnvoll, deen Arrêt bei der Kierch ze sträichen an de Bus einfach bis op Reisduerf fueren ze loossen, och wa Reisduerf net zur „Nordstad“ gehéiert? Och do kann de Bus bei der aler Gare d’Kéier huelen an och do gëtt et Toilettë fir d’Personal. D’Awunner vu Méischtref wäere bestëmmt net rosen. A gutt fënnef Minutten ass een nämlech ouni sech ze hetze vun der Kierch bis bei den alen Arrêt „Bei der Bréck“ getrëppelt.

Dëst Ëmännerung géing eng jett Virdeeler mat sech bréngen: Éischtens géing een esou de „vergiessenen“ Arrêt „An der Gae“ och endlech ufueren, zweetens hätt een eng staark Verkéiersberouegung am Duerfkäer an drëttens eng verbessert Liewensqualitéit an de Stroossen „Gare“ an „Église“.

Et ass zumindest derwäert, doriwwer nozedenken. Besonnesch an engem Waljoer.