Leserforum / „Droit à l’éducation“

Il faut hélas constater que dans le monde le nombre d’enfants privés d’école est en permanente augmentation. Il a augmenté de 6 millions depuis 2021 selon les chiffres publiés par l’Unesco. Le droit à l’éducation est bafoué de par le monde. Il est pourtant fixé par l’article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant. La Déclaration universelle des droits de l’homme dit clairement que „toute personne a droit à une éducation“. Donc, les enfants migrants aussi!

Le traité des droits de l’enfant adopté en 1989 dit: „Tout enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciale de l’Etat.“ Il faut cependant constater qu’en France, par exemple, des mineurs migrants errent sans aucun secours officiel. Pas question de les scolariser. A Gaza 80% des 560 écoles du territoire palestinien ont été détruites et démolies. Or l’école est la seule échappatoire au milieu du chaos. Sans écoles publiques accessibles à tous, il n’y aura pas d’avenir pour ces jeunes délaissés.

Le problème réside dans le fait que la diplomatie occidentale s’est investie dans des tractations politiciennes servant à garantir leur hégémonie. La course à l’armement est une de ces préoccupations et priorités. Les conflits dans le monde par contre sont grandement responsables que l’école publique est mise sous cloche. Envoyer les „nantis“ dans les écoles les plus huppées et laisser dépérir intellectuellement des millions de délaissés parce que l’argent nécessaire au bon fonctionnement des écoles publiques est plutôt investi dans l’armement, devrait être indigne d’une société se disant démocratique!