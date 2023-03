Ein malaysisches Überraschungsei von einem Film. Denn es geht tatsächlich periphär auch um Eier. Schildkröteneier. Auf einer abgelegenen Insel lebend, verdient Zahara ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf ebendieser. Sie kümmert sich um ihre Nichte, deren Mutter Opfer eines Ehrenmordes wurde, und zusammen schlagen sie sich mit wenigen anderen Frauen auf der ansonsten verlassenen Insel durchs Leben. Bis eines Tages ein sich als Schildkrötenforscher ausgebender Mann am Strand steht.

Regisseur Ming Jin Woo hat einen Thriller geschaffen, der folkloristischer Horror, feministischer Rachefilm und ein malaysisches Groundhog Day zugleich ist. Und von animierten Sequenzen – die ein ehemaliger Mitarbeiter des bekannten japanischen Studios Ghibli („Chihiros Reise ins Zauberland“, „Mein Nachbar Totoro“ u.a.) überwacht hat – nicht zu reden. Die Allegorien und Symbolismen, mit denen der Film hantiert, überfordern einen mehr als sonst irgendwas, aber Regisseur Jin Woo gelingt die Verflechtung von Übernatürlichem und Naturalistischem zu einem stimmungsvollen Ganzen, den einen trotz vieler Fragen am Ende mit seinen knapp 90 Minuten in seinen Bann gezogen hat. Und wer hätte gedacht, dass ein Seeigel so vielfältig als Meuchelwaffe herhalten könnte?

Der Film läuft am Montagabend um 22 Uhr im Kinepolis Kirchberg.