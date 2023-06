Plus que „simple“ et „basique“!

Les Francofolies, qui affichaient sold-out depuis environ une semaine, battaient leur plein samedi soir au Parc du Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette, avec notamment Deluxe et Orelsan qui ont mis le feu sur scène.

L’ambiance était au rendez-vous samedi soir au Parc du Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette, avec en apothéose Orelsan, qui a repris ses meilleurs morceaux. Dès les premières notes de la première chanson „Civilisation“ du concert, le ton était donné et n’a cessé de monter en crescendo au fil des chansons. „Du propre“, „La pluie“, „Défaite de famille“ (avec gros plan sur le public), „La Quête“, „L’odeur de l’essence“, ont fait de cette soirée un moment inoubliable. Laissé par les émotions, même Orelsan – alias Aurélien Cotentin – en est arrivé à oublier les paroles. C’est dire combien l’ambiance montait en température.

Orelsan

Files trop longues

Vêtu d’un t-shirt blanc, et d’un short vert à motif – „c’est sûrement du Dior“, me sort Salomé, une fan inconditionnelle qui n’a pas manqué une parole des titres –, le chanteur n’a pas peiné à interagir aisément avec le public, qui, comme en transe, s’est laissé emporter par les chansons. Une setlist bien rythmée et dynamique d’ailleurs, avec même une battle de jeux vidéo nommée „Civilisation fighters“ en plein milieu du concert. Du début à la fin, les spectateurs se sont prêtés au jeu et quand Orelsan disait „à gauche“, „à droite“, „accroupissez-vous“, „saute“, les spectateurs obéissaient à la lettre aux instructions données. C’est vrai aussi que les morceaux qui s’ensuivirent ont donné le la jusqu’au bout, sans un moment de lassitude. Parmi les derniers morceaux qui ont contribué à l’ambiance, citons „Ok … super“, „Jour meilleur“, „Notes pour trop tard“, avec comme fond d’écran les étages d’une maison, „La terre est ronde“, et surtout „Basique“, où les spectateurs se sont complètement lâchés, à danser comme des fous.

La scénographie très recherchée et toute l’équipe avec Skread et Co. y sont aussi pour quelque chose. Et dire que la soirée a terminé en beauté, avec un bis de „Du propre“, où tous les spectateurs s’en sont donnés à cœur joie pour hurler „dernier shot“. Bref, la soirée n’était pas que „simple“ et „basique“. Tout au contraire ! Dommage que les files pour les boissons, la nourriture et pour sortir des parkings étaient beaucoup trop longues ! (MnM)

