Lambert Schlechter Photo: F. Pirovalli C’est avec un nouvel ouvrage, fait de nouveau et d’ancien, publié aux éditions algériennes APIC, que le poète national Lambert Schlechter se présente demain soir au Théâtre national du Luxembourg, pour un échange avec son homologue, et non moins directeur de la collection qui l’accueille, Habib Tengour.

Organisée avec le TNL et le soutien de l’Association Victor Hugo, le Printemps des Poètes – Luxembourg invite ce mercredi 12 juillet à 19.00 h au Théâtre national du Luxembourg à une grande rencontre avec Lambert Schlechter, faite d’un échange avec son homologue Habib Tengour.

„Né en décembre 1941 à Luxembourg, sans encore rien savoir des „Einsatzgruppen“ et du „Bombenkrieg“. Ecriture quotidienne depuis l’âge de 14 ans. Etudes littéraires & philosophiques à la Sorbonne, Paris. Gagne sa vie comme professeur de lycée. Premier livré publié à quarante ans. Quarante livres depuis.“ C’est par ces mots que Lambert Schlechter se présente dans une courte interview placée en annexe de „Perles de pacotille sur le chapelet du silence“.

Ce recueil de poésie a la particularité d’être publiée aux éditions algériennes APIC, dans la collection Poèmes du Monde, avec le soutien de Kultur lx. Cette collection, lancée en 1998 et dirigée par Habib Tengour, est consacrée à la création poétique et offre au lecteur algérien des recueils de poèmes originaux du monde entier dans leur langue d’écriture et traduits en français. Elle a d’ailleurs déjà accueilli en 2018 Pierre Joris. Habib Tengour est le traducteur de ce dernier, mais aussi l’auteur d’une trentaine de livres, dans un style oscillant entre surréalisme et souffle lyrico-épique de la tradition poétique arabe. Il a reçu de nombreux prix dont le Prix Dante en 2016 et le Prix Benjamin Fondane en 2022.

Neuvains inédits

„Perles de pacotille sur le chapelet du silence“ réunit des textes extraits de „Piéton sur la voie lactée“ (2012), „Je est un pronom sans conséquence“ (2014); „Milliard de manières de mourir“ (2016) et „Agonie Patagonie“ (2018), tous publiés chez Phi, auxquels s’ajoutent vingt-quatre textes inédits, sous la forme chère à Lambert Schlechter du neuvain (quatre fois deux vers et un vers final). Tel le premier d’entre eux qui vaut manifeste: „l’encre, c’est de la nuit liquide/écrire, c’est mettre la nuit à jour / les mots avant d’être sur la page/divaguent dans des limbes obscurs/le poète est ce plongeur intrépide/qui descend dans des abîmes indistincts /empâler sur la pointe de sa plume/de fuyantes proies lexicales/ça frétille & fredonne dans sa besace“.

Dans une préface à l’ouvrage, sous forme de notes de lecture, Jean Portante confie qu’à ses oreilles „Perles de Pacotille“ rappelle „Fleurs du mal“. „Ce qui compte, chez Baudelaire, c’est que sur le terreau du mal poussent des fleurs. Ce sont-elles l’anomal miracle. Chez Lambert Schechter il en va de même: ses perles ont beau être retirées une à une dans une pile de pacotille, ne compte pas la pacotille mais les perles“, écrit-il.