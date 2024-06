Portrait / Kiki Wong, nouvelle guitariste en tournée avec les Smashing Pumpkins

De manière générale, les femmes de couleur manquent de visibilité dans le rock occidental et sont rarement associées avec les sons plus „hard“ – encore moins lorsqu’elles jouent un instrument. Et pourtant, elles sont très présentes, comme le prouvent notamment les groupes Lovebites, LohArano, HANABIE., Fate Gear, Dummy Toys et Otoboke Beaver, tous actuellement ou récemment en tournée en Europe, et bien d’autres artistes qui n’ont pas encore pu profiter autant des effets de la globalisation. La guitariste Kiki Wong a été choisie parmi 10.000 candidatures pour renforcer les Smashing Pumpkins en tournée, rejoignant Jimmy Chamberlin, Billy Corgan et James Iha ainsi que Katie Cole et Jack Bates.

Américaine d’origine chinoise et coréenne, Wong a jusqu’à maintenant évolué dans un univers plutôt métal que rock, joue la guitare, basse, batterie et le piano depuis un très jeune âge et est, comme elle l’a expliqué récemment face au magazine Guitar World, sans cesse en quête du peaufinage de son propre son. Méticuleuse et technique, la musicienne âgée de 35 ans dit avoir „l’impression de m’être approchée, puis j’entends quelque chose de nouveau et c’est le retour à la case de départ“.

Kiki Wong a découvert sa passion pour la musique à l’âge de six ans – une passion plutôt répandue dans sa famille, avec un père qui jouait des instruments chinois dans un groupe et un frère, plus âgé, qui lui a fait découvrir „Master of Puppets“ de Metallica lorsqu’elle avait douze ans. Depuis, plus moyen de stopper l’entrée dans le monde des amplis et effets distorsion. Après avoir joué dans un grand nombre de groupes tout au long du lycée, allant du rock indé au Death Metal, elle obtint un bachelor en sciences biologiques et pré-médecine, se spécialisant notamment sur les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d’Alzheimer et la démence. Elle est actuellement membre du groupe Vigil of War.

„Un grand honneur“

La nouvelle n’est pas passée inaperçue – et a engendré autant de joie que de désaccord. Si une partie des fans fait confiance au choix des Smashing Pumpkins, ses critiques reprochent notamment à Billy Corgan d’avoir quasiment fait son coup en douce (il avait dit, dans un communiqué de presse du groupe, avoir été fan de Wong avant même qu’elle ait posé sa candidature) ou de se baser sur une stratégie marketing (renvoyant à des photos de l’artiste, son apparence physique, son maquillage, ses vêtements, ses seins, etc., mais aussi le fait qu’elle soit très populaire sur les réseaux sociaux). La guitariste, quant à elle, s’est montrée très honorée et enthousiaste d’être en tournée avec le groupe et les réactions des fans semblent jusque-là majoritairement positives.

Concernant la présence de musicien/nes AAPI (Américains originaires d’Asie et des îles de l’océan Pacifique) dans le rock, elle a déclaré face à la plateforme AAPI Musicians: „J’espère voir plus de jeunes musiciens AAPI émergents qui veulent maintenir le rock ’n’ roll en vie. J’espère pouvoir les inspirer à aller à l’encontre de ce qu’on nous dit de faire et à se sentir en sécurité pour s’exprimer de manière créative à travers la musique sans se sentir jugés.“

Le prochain album des Smashing Pumpkins sera, selon Billy Corgan, beaucoup plus axé sur la guitare – d’où l’appel aux candidatures pour un renfort en live. Quoi qu’il en soit, Kiki Wong a été propulsée au rang des guitaristes féminins originaires d’Asie et des îles de l’océan Pacifique les plus connus – et avec des collègues comme Rie a.k.a. Suzaku, Yvette Young, Xiaoniao (Dummy Toys), la très jeune et talentueuse Li-sa-x ou encore les tandems Miyako/Midori (Lovebites), Kanami/Miku (Band-Maid) et Iree/Hyunjung (Rolling Quartz), elle est en bonne compagnie. A noter aussi que la guitariste Nili Brosh était de passage au Luxembourg en mai.