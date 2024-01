Nach den Feiertagen und dem einen oder anderen geschmacklosen Witz von Onkeln oder Bürokollegen war es am 11. Januar wieder Zeit für echte Comedy beim „Open Mic by Grek 2.3“ im Gudde Wëllen. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison hatten Künstler die Gelegenheit, das Publikum mit ihren besten Witzen zu unterhalten.

In ausgelassener Atmosphäre im gemütlichen Obergeschoss des Gudde Wëllen erwartete die Besucher eine bunte Mischung aus sechs talentierten Stand-up-Comedians, die das Publikum in französischer Sprache mit originellen Anekdoten und humorvollen Geschichten zu unterhalten versuchten, von witzigen Alltagsgeschichten über scharfe Satire bis hin zu den Absurditäten des Lebens. Egal ob gute Vorsätze, Google Maps, das Expat-Leben in Luxemburg, Cinderella oder die Mutter, die sich die Geburtstage ihrer Kinder einfach nicht merken kann, die Themen waren vielseitig. Die Bühne war einfach, ohne extravagante Requisiten oder spektakuläre Lichteffekte. Ein Mikrofon und ein Hocker – mehr brauchte es nicht.

Bevor die Show losging, erklärte Organisator Grek die Spielregeln: Die Künstler bekommen hier die Gelegenheit, ihre Witze zu testen. Das Publikum entscheidet anhand von Lachern und Klatschen, ob die Witze gut waren oder eben nicht.

Nah am Publikum

Was die Atmosphäre so besonders machte, war die Nähe zwischen Künstlern und Publikum. Die Reaktionen kamen spontan und unverfälscht, die Interaktion zwischen den Comedians und dem Publikum sorgte für eine angenehme Dynamik.

Vor allem der erste Comedian des Abends, Richard, wusste ganz genau, wie man das Publikum einbindet. Sein kompletter Gig war auf Interaktion aufgebaut und fand großen Anklang. „Das Publikum im Gudde Wëllen ist auf jeden Fall ehrlich. Wenn deine Witze nicht lustig sind, dann lachen sie auch nicht. Und das ist für uns das Beste“, erklärt Grek und fügt hinzu, dass die Stimmung im Gudde Wëllen von Anfang an einzigartig war. „Meine Idee ist es, sowohl das Publikum als auch die Auftretenden in eine Situation zu bringen, wo wir einfach nur einen schönen Moment zusammen verbringen.“ Und das passt auch zum Gudden Wëllen. „Man fühlt sich gut hier. Man ist unter Freuden. Diese Atmosphäre hat man nirgendwo anders.“

Als erste Frau des Abends betrat Georgia die Bühne. Sie hat das Stand-up bereits vor anderthalb Jahren als Hobby für sich entdeckt. Ihr Einstieg in die Comedy-Welt begann mit einem Kurs in Comedy-Schreiben bei Jess Bauldry, einer erfahrenen Stand-up-Künstlerin, die ebenfalls an diesem Abend auf der Bühne stand.

Georgia betont, dass der Reiz darin liegt, sich außerhalb der eigenen Komfortzone zu bewegen. „Manchmal ist der Auftritt gut und manchmal eher weniger. Aber das ist egal, denn nächstes Mal läuft’s besser.“ Die Dynamik zwischen Künstler und Publikum spielt dabei eine entscheidende Rolle. „Es bringt mir eine Menge. Es bereitet mir viel Freude, auch wenn es nicht immer klappt.“

Das Stand-up am Leben erhalten

Grek, der seit eineinhalb Jahren die „Open Mic“-Events im Gudde Wëllen organisiert, ist eine zentrale Figur in der aufstrebenden Stand-up-Comedy-Szene Luxemburgs. Er hebt hervor, dass die französischsprachige Szene im Land in den vergangenen zwei Jahren einen erheblichen Aufschwung erlebt hat. Seine eigene Reise zum Stand-up begann vor 15 Jahren, als er bereits im Impro-Theater in Luxemburg aktiv war und irgendwann den Wunsch verspürte, eine neue Disziplin auszuprobieren. Ein Workshop mit der Pariser Komödiantin Shirley Souagnon im „Ale Stadhaus“ in Differdingen brachte ihn schließlich mit der Welt des Stand-ups in Kontakt.

Vor zwei Jahren knüpfte er Kontakt zum Gudde Wëllen, um lokale „Open Mic“-Events auf die Beine zu stellen. De Gudde Wëllen war sofort offen für die Idee. Von Anfang an klappte die Zusammenarbeit einwandfrei und die Veranstaltungen wurden von einem engagierten Publikum gut besucht.

Grek ist entschlossen, die Stand-up-Szene in Luxemburg am Leben zu erhalten, und bietet eine Plattform für neue und aufstrebende Talente. Um Teil der Shows zu werden, ermutigt Grek jeden, der Interesse hat, ihn direkt über seinen Instagram-Account „grekmalma“ anzuschreiben. Er betont: „Jeder ist willkommen“, und so schafft er eine inklusive und lebendige Community, die die Vielfalt der Stand-up-Comedy in Luxemburg feiert.

Mit reichlich Gelächter und guter Laune endete ein weiterer denkwürdiger Abend im Gudde Wëllen, der bewies, dass Stand-up-Comedy in Luxemburg lebendiger ist denn je. Mit ungefähr einem Event pro Monat haben Comedy-Liebhaber bis Juni noch weitere Gelegenheiten, sich von neuen und etablierten Künstlern unterhalten zu lassen.