Die Leitung des „Centre national de l’audiovisuel“ (CNA) hat kürzlich in einer Sitzung beschlossen, Großherzog Henri die Ernennung von Gilles Zeimet als neuem Direktor des Zentrums vorzuschlagen. Das gab das Kulturministerium am Mittwochnachmittag bekannt. Er soll dabei die Nachfolge von Paul Lesch antreten, der seit Februar 2016 Direktor des CNA ist. „Kulturministerin Sam Tanson möchte Paul Lesch für seinen Einsatz im Dienste des ‚Centre national de l’audiovisuel’ danken und wünscht Gilles Zeimet viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben“, heißt es in dem Schreiben.

Das Institut hat die Aufgabe, das audiovisuelle Erbe Luxemburgs zu bewahren und aufzuwerten und die Kultur des Tons, des Standbilds und des bewegten Bilds durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorführungen, Konferenzen oder andere Veranstaltungen allen zugänglich zu machen. Es trägt auch zur visuellen Dokumentation von sozialen, ökologischen und städtischen Veränderungen in Luxemburg bei.