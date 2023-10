Une fresque à l’effigie de Jeanne Dielman, personnage principal du film „Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles“ (1976) a été inaugurée à Bruxelles en hommage à la réalisatrice belge du film Chantal Akerman (1950-2015). La fresque réalisée par l’artiste Alba Fabre Sacristán figure désormais sur la façade d’une maison située à l’angle du quai aux barques et de la rue Saint-André, à proximité du quai du commerce, au cœur de Bruxelles.

Jeanne Dielman, interprétée par l’actrice Delphine Seyrig, est représentée assise à table dans sa cuisine, mangeant une tartine. L’œuvre s’inspire d’une image du film, considéré comme le plus important de la filmographie de la cinéaste et élu meilleur film de tous les temps en décembre 2022 par l’institut britannique du cinéma Sight And Sound. La plaque „Allée Chantal Akerman“ a également été dévoilée, en présence de Sylviane Akerman (sœur de la cinéaste et présidente de la fondation Chantal Akerman), de la productrice Marilyn Watelet et d’Aurore Clément, grande complice de Chantal Akerman et actrice principale des „Rendez-vous d’Anna“ (1978), de „Toute une nuit“ (1982), „La captive“ (2000), „Demain on déménage“ (2004). En 2024, une exposition sera dédiée à Chantal Akerman au Bozar et une rétrospective intégrale sera projetée à la Cinematek ainsi qu’au cinéma Palace.