CFL / Person gerät unter Zug: Rettungseinsatz in Ettelbrück – Zugverkehr wieder aufgenommen

Der Zugverkehr zwischen Mersch und Kautenbach wurde wieder aufgenommen, teilt die CFL am Montagabend in einer Pressemeldung mit. Zuvor hatte die CFL gemeldet, dass der Bahnverkehr wegen eines Rettungseinsatzes in Ettelbrück eingeschränkt war. Außerdem seien Teams der Eisenbahngesellschaft vor Ort gewesen.

„Es ist eine Person unter einen Zug geraten“, sagte ein Sprecher des CGDIS zu dem Vorfall in Ettelbrück dem Tageblatt. Mehr Informationen seien zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. (Red.)