Die Kältewelle über Mitteleuropa hat auch Luxemburg fest im Griff. Das Tageblatt hat ein paar Hinweise zusammengetragen, wie Mensch und Tier am besten durch die kalte Jahreszeit kommen.

Wochenlang war es nass – und für die Jahreszeit zu mild. Inzwischen ist die Großwetterlage umgeschwenkt auf trockenes Hochdruckwetter – im Winter meist gleichbedeutend mit knackiger Kälte, die sich noch unangenehmer anfühlt, wenn dazu ein scharfer Nordostwind weht. Bei Minusgraden ist es bekanntlich am gemütlichsten vor dem heimischen Kamin. Lässt sich ein Abstecher an die frische Luft jedoch nicht vermeiden, dann sind warme Kleidung und Schuhe ein absolutes Muss. Vor allem bei älteren Menschen und Kleinkindern kann es schnell zu Unterkühlungen kommen. Hier gilt besondere Vorsicht. Menschen, die schnell frösteln, sollen beim Anziehen auf das altbewährte Zwiebelprinzip zurückgreifen. Hierbei werden mehrere Schichten Kleider übereinander angezogen. Zwischen diesen Schichten kann sich dann jeweils eine dünne Luftschicht bilden, die isoliert und angenehme Wärme spendet.

Doch auch Sport muss bei winterlichen Temperaturen besser vorbereitet werden als bei angenehmem Wetter. Hier muss zunächst geklärt werden, ob der oder die Sporttreibende gesund ist. Eine leichte Erkältung bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass Freizeitsportler ganz auf ihr Training verzichten müssen, sie sollten es aber deutlich ruhiger angehen lassen. Bei einer laufenden Nase ist eine moderate sportliche Aktivität in der Regel unbedenklich.

Bettruhe bei Fieber

Zeigen sich aber Symptome wie Fieber, geschwollene Lymphknoten, stärkere Hals- und Gliederschmerzen, ist Sport absolut tabu und Bettruhe angesagt. Ansonsten besteht das erhöhte Risiko, den Infekt zu verschleppen, im schlimmsten Fall kann es zu einer Herzmuskelentzündung kommen.

Ist man fit genug für ein Training, sollte die Laufbekleidung so gewählt sein, dass sie einerseits vor Auskühlung schützt, andererseits aber ausreichend atmungsaktiv ist, damit man nicht zu stark ins Schwitzen kommt. Wichtig: Kopf und Hände warmhalten, denn dort kühlt der Körper am schnellsten aus. Und in „angeschwitztem“ Zustand keine langen Pausen in der kalten Luft einlegen!

Auch oder gerade im Winter empfiehlt es sich, aktiv Sonne zu tanken, denn das Licht fördert die Produktion von Vitamin D und stärkt die Immunabwehr. Nicht nur Zweibeiner, auch Vierbeiner erwischt es im Winter oft eiskalt. Gut vorbereitet sind Eis und Schnee jedoch kein Problem für Bello und Co. Hundepfoten passen sich erstaunlich gut den unterschiedlichsten Wetter- und Bodenbedingungen an, ihre Krallen wirken wie Spikes. Auf Streusalz oder Splitt sind sie jedoch nicht von Natur aus vorbereitet. Deshalb sollen die Ballen nach den Spaziergängen gesäubert und mit einer fetthaltigen Creme behandelt werden.

Auch der Garten muss vor der Kälte geschützt werden. Bei tiefen Temperaturen müssen einige Pflanzen abgedeckt werden, allen voran Rosen und andere sensible Pflanzen, die längere Frostzeiten sonst womöglich nicht überstehen. (AH/Red.)