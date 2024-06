Berliner Zoo / Zwergflusspferdbaby entwickelt sich zum Internetstar

Ein vor zweieinhalb Wochen im Zoo Berlin geborenes kleines Zwergflusspferd-Mädchen entwickelt sich zum Internetstar. Ein Video vom ersten Bad des Jungtiers wurde im sozialen Netzwerk Instagram inzwischen bereits rund neun Millionen Mal angesehen, wie der Tierpark am Freitag in der Hauptstadt mitteilte. Auf der Videoplattform Tiktok brachten es die Aufnahmen von dem Bad demnach schon auf 6,7 Millionen Views.

Das Zwergflusspferd, dessen Bruder kurz nach der Geburt am 3. Juni starb, ist noch namenlos. Dem will der Zoo nun aber mit einer großangelegten Namenssuche abhelfen: Bis nächsten Freitag können Interessierte in den Kommentarspalten der Social-Media-Kanälen des Tierparks oder per E-Mail Vorschläge machen. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass mir kurze, knappe Namen mit Berlinbezug besonders gut gefallen“, erklärte Tierparkdirektor Andreas Knieriem dazu.

Das Zwergflussbaby entwickelt sich nach Zooangaben weiterhin gut. Täglich nimmt es etwa 200 bis 300 Gramm an Gewicht zu und bringt inzwischen zehn Kilogramm auf die Waage. Für Besucherinnen und Besucher ist es aber noch nicht zu sehen. Es verbringt seine ersten Lebenswochen nach Angaben des Tierparks noch mit seiner Mutter Debbie „im rückwärtigen Bereich des Flusspferdhauses“. Voraussichtlich Ende Juli ist es groß genug für die Außenanlage mit Badebecken.

Zwergflusspferde gehören zu den stark gefährdeten Tierarten. Nach Angaben des Zoos gibt es in ihrem natürlichen Lebensraum in Westafrika weniger als 2500 ausgewachsene Zwergflusspferde. Ihre größte Bedrohung ist nach Angaben von Umweltschützern der Mensch. Er ist für den Verlust ihres Lebensraums durch Rodung von Wäldern für Bergbau und landwirtschaftliche Nutzung verantwortlich.