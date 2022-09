Die Luxemburger Polizei meldet zwei Ladendiebstähle an den Tankstellen in Heiderscheid und Pommerloch am Freitagabend. Zwei Personen stahlen gleich mehrere alkoholische Getränke, heißt es im Polizeibulletin vom Samstag. Die Ordnungshüter konnten die mutmaßlichen Diebe allerdings schon nach kurzer Zeit – mithilfe der Überwachungsaufnahmen der Tankstellen und Zeugenaussagen – ausfindig machen. Die Polizisten unterzogen die beiden Langfinger einer Kontrolle und beschlagnahmten anschließend, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, das Diebesgut, deren Mobiltelefone und ihr Fluchtfahrzeug. Anzeige wurde erstellt. Zudem kam eine der beiden Personen in Abschiebungshaft.

Dann ging gegen Mitternacht eine Meldung von häuslicher Gewalt bei der Polizei ein. In Stadtbredimus soll ein Mann seine Frau geschlagen haben. Die Beamten begaben sich an den Ort des Geschehens, wo sie beide Personen antreffen konnten, geht aus dem Polizeibulletin hervor. Der beschuldigte Mann verhielt sich vorerst ruhig – doch bald platze ihm der Kragen: Er schrie die Polizisten an und ging sogar auf sie los. Es kam zu einem Gerangel. Die Beamten schafften es schließlich, den Mann zu beruhigen und brachten ihn anschließend aufs Revier. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Samstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.