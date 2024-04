Die Polizei meldet zwei Verkehrsunfälle der vergangenen Stunden am Samstagmorgen in ihrem Bulletin. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wurde am Freitagnachmittag um 15 Uhr ein Fußgänger in der ZAE Herbett in Schifflingen von einem Auto angefahren. Der Passant erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte für weitere Behandlungen ins Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte sich in Küntzig um 14.30 Uhr ebenfalls ein Unfall ereignet. In der rue de Guerlange ist ein Lieferwagen aus bisher unbekannten Gründen frontal mit einem Baum kollidiert. Bei dem Aufprall sind beide Insassen des Wagens schwer verletzt worden, Lebensgefahr bestand laut Polizei jedoch keine. In beiden Fällen wurde ein Unfallprotokoll aufgenommen.