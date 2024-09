Innovationspreis / Zwei Luxemburger Schüler triumphieren mit Allergie-App beim EUCYS-Wettbewerb

Zwei 14-jährige Luxemburger haben beim EUCYS-Wettbewerb in Polen den Sonderpreis der Jury für ihre innovative App „AllergyScan“ gewonnen, die Allergene auf Lebensmittelverpackungen erkennt.

Die jüngsten Teilnehmer des Wettbewerbs – zwei 14-jährige Luxemburger – haben beim 35. EUCYS-Wettbewerb (European Contest for Young Scientists) den Sonderpreis der Jury in Höhe von 2.500 Euro gewonnen. Das geht aus einer Pressemeldung der Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg (FJSL) am Dienstag hervor. Ido Semekh und Leonardo Magnani wurden für ihre Erfindung „AllergyScan“ ausgezeichnet. Dies ist eine benutzerfreundliche App, die mittels QR-Code auf Lebensmittelverpackungen Allergene schnell erkennt. Diese Innovation könnte Millionen Menschen mit chronischen Allergien das Leben erleichtern.

Der EUCYS-Wettbewerb 2024 fand vom 9. bis zum 13. September in Kattowitz in Polen, der Europäischen Wissenschaftsstadt 2024, statt. Insgesamt 143 Teilnehmer aus 37 Ländern traten in zehn Kategorien gegeneinander an, um einen der 13 „Cash“-Preise zu gewinnen. Drei Projekte vertraten Luxemburg, darunter auch das von Ido Semekh und Leonardo Magani entwickelte „AllergyScan“.

Nach intensiven Tagen und Gesprächen mit den 21 Juroren setzten sich die beiden jüngsten Teilnehmer durch und gewannen den Geldpreis. Auf die Frage, was sie mit ihrem Gewinn vorhaben, antwortete das Duo übrigens schnell: „An der Börse anlegen!“