Gerade im Sommer erledigen manche ihre Einkäufe lieber unter freiem Himmel – unter anderem auf dem „Stater Maart“ in Luxemburgs Hauptstadt. Nach mehr als zwei Jahren ist dieser Markt ab heute Samstag wieder an seinem eigentlichen Austragungsort zu finden.

Der „Stater Maart“ ist zurück an seinem angestammten Platz auf dem Rathausvorplatz. Wegen der Baustelle auf dem Knuedler war der Markt seit Anfang 2021 am Royal Hamilius veranstaltet worden. Vor dem einstigen Postgebäude und in den umliegenden Gassen des Hamilius-Platzes hatten die Menschen mehr als zwei Jahre lang unter anderem frisches Obst und Gemüse, Backwaren und weitere regionale sowie saisonale Produkte besorgen können.

Das wird nun wieder wie gewohnt auf dem Knuedler möglich sein – an 40 Ständen, und das weiterhin samstags und mittwochs von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr. Außerdem werden die Gäste des Marktes sich dort in einem sogenannten „Food Village“ mit einer Mahlzeit versorgen können. Bis Ende Oktober werden unter anderem zahlreiche Gastronomiebetriebe auf Rädern zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr vor Ort sein.

Weitere Märkte in der Hauptstadt Auch der „Glacismaart“ wird weiter in Luxemburg-Stadt abgehalten – zum nächsten Mal am morgigen Sonntag, wie gewohnt von 10 bis 17 Uhr auf dem Glacis. Mit Ausnahme vom Monat August – in dem die Veranstaltung wegen der Schobermesse ausfällt – wird der Markt bis November dann wie üblich an jedem dritten Sonntag im Monat stattfinden: am 17. September, am 15. Oktober und am 19. November. Auf diesem „Maart“ können sich die Gäste ebenfalls mit Obst und Gemüse, Backwaren und vielen weiteren Produkten aus der Region eindecken. Mehr Informationen zu diesem und anderen Märkten in der Hauptstadt gibt es unter vdl.lu.

Wer mit der Tram oder dem Bus zum „Stater Maart“ kommt, steigt laut Gemeinde am besten am Hamilius aus. Geliehene Fahrräder können an der Vel’Oh!-Station „Knuedler“ abgestellt werden. Außerdem gibt es einen Fahrradkäfig auf der place du Théâtre und Radparkplätze im renovierten Parkhaus „Knuedler“. Wer mit dem Auto kommt, dürfte dort oder im Parkhaus „Theater“ einen Parkplatz finden. Weitere Informationen zu Parkmöglichkeiten und zum Markt finden sich auf der Webseite der Gemeinde: vdl.lu.

Mehr zu diesem Thema:

– Zurück zum Stammplatz: Der hauptstädtische Markt findet wieder am Knuedler statt

– Einkauf unter freiem Himmel: Die Glacismaart-Saison startet am Sonntag offiziell