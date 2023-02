Zugverkehr zwischen Thionville und Bettemburg in beiden Richtungen unterbrochen

Nach einem Zwischenfall am Mittwochvormittag ist die Bahnlinie 90 zwischen Bettemburg und Thionville in beiden Richtungen unterbrochen. Die Rettungskräfte waren „auf der Höhe von Bettembourg“ im Einsatz, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung der CFL. Details zu dem Vorfall enthält das Schreiben nicht – auch die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung sei derzeit nicht abzusehen.

Die CFL ruft Reisende dazu auf, die Fahrplansuche auf der Website www.cfl.lu sowie die mobile CFL-App zu verwenden, um weitere Informationen über Fahrpläne und alternative Verkehrsverbindungenv (Busse der Linien RGTR 502, RGTR 501, RGTR 504, RGTR 503) zu erhalten.