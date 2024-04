Der Zugverkehr auf der Linie 60 ist am Donnerstag zwischen Esch und Petingen ist in beide Richtungen auf Grund eines Notfalleinsatzes in Niederkorn unterbrochen, teilte die CFL am Donnerstagmorgen mit. Die CFL hat einen Ersatzbusverkehr zwischen den beiden Städten eingerichtet. Alle Haltestellen werden bedient, außer Belval-Rédange. Derzeit liegen noch keine Angaben über die Dauer der Störung vor, teilte die CFL mit.

Zwischen Luxemburg und Esch fährt aktuell nur noch jeder zweiter Zug, um den „Verkehr zu regulieren“. ALle Haltestellen werden auf dieser Strecke angefahren.