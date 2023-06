Der Zugverkehr der Linie 10 zwischen Ettelbrück und Kautenbach sowie zwischen Clerf und Ulflingen ist in beide Richtungen unterbrochen. Das meldetet die CFL in einer Pressemitteilung am Freitagmorgen. Auch die Zugverbindung zwischen Kautenbach und Wiltz ist derzeit unterbrochen. Grund für die Unterbrechung seien technische Probleme im Kontrollzentrum in Ettelbrück. Die CFL könnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werde. Wartungsteams seien bereits vor Ort, um das Problem zu beheben. Reisende könnten sich über die CFL-App oder ihre Website über Alternativen informieren.