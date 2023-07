Die Wiedereröffnung des Schieburg-Tunnels findet bereits früher als geplant statt. Die Wiederaufnahme des Zugverkehrs auf der gesamten Nordstrecke war auf Samstag, den 5. August 2023 festgelegt worden. Die CFL teilt am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit, dass die Arbeiten am Schieburg-Tunnel schneller abgeschlossen werden konnten, als ursprünglich geplant. Somit kann der Zugverkehr auf der gesamten Nordstrecke am Montag, dem 24. Juli 2023 wieder aufgenommen werden.

Lange wird die Strecke allerdings nicht geöffnet bleiben. Wie bereits im Juni angekündigt, teilt die CFL mit, dass die Nordlinie vom 20. August bis einschließlich dem 10. September 2023 für Modernisierungs- und Wartungsarbeiten wieder gesperrt wird.