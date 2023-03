Der bereits seit Monaten beziehungsweise seit Wochen unterbrochene Zugverkehr auf den Strecken Ettelbruck – Kautenbach und Kautenbach – Wiltz soll am Montag, dem 8. Mai, wieder aufgenommen werden. Das teilen die CFL in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Bis dahin bleiben die derzeitigen Ersatzmaßnahmen intakt.