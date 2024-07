Frankreich / Züge fahren wieder, trotzdem ist noch mit Verspätungen zu rechnen

Nachdem am Freitag Brandanschläge auf das französische Schienennetz für massive Probleme im Zugverkehr gesorgt haben, beruhigt sich die Situation am Samstag. Verspätungen müssen trotzdem weiterhin in Kauf genommen werden: Auf der Ostachse habe sich die Lage wieder normalisiert, aber der Verkehr auf der Atlantik- und Nordachse sei weiterhin gestört, schreibt die SNCF auf ihrer Homepage.

„Wir haben den Transportplan für die Züge, die bis morgen Abend, Samstag, den 27. Juli, verkehren, aktualisiert“, schreibt die SNCF am Samstag auf der Plattform X. Im Falle einer Verspätung sollen Reisende eine Nachricht per E-Mail oder SMS erhalten.