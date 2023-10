Ein Autofahrer machte am Sonntagabend in Esch auf sich aufmerksam, als er zu schnell in die rue d’Audun einbog. Wie die Polizei mitteilte, haben die Beamten bei der Kontrolle Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahrgenommen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann darüber hinaus keinen Führerschein und das Auto war nicht versichert. Zudem konnte der Fahrer keine gültige Steuervignette vorweisen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeugs und die Festnahme des Mannes an, ein provisorisches Fahrverbot ebenfalls verhängt.

Beim Beifahrer stellten die Beamten bei der Körperdurchsuchung eine „geringe Menge“ an Drogen sicher und protokollierten den Mann.